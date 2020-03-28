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السيسى: بحثت مع أخي محمد بن زايد جهود مكافحة انتشار كورونا

السبت، 28 مارس 2020 10:36 م
السيسى: بحثت مع أخي محمد بن زايد جهود مكافحة انتشار كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تبادل وجهات النظر مع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين.

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.. وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين، كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين" .

وأضاف الرئيس: "حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين".

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