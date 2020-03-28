السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمل فى القطاعين الحكومى والخاص

كتب سمير حسنى

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، تمديد قرار تعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتمديد قرار تعليق الرحلات الدولية والداخلية، كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حسبما أفادت قناة العربية، وفى وقت سابق من صباح اليوم حذرت الصحة السعودية خلال مؤتمرها الصحفى من بعض السلوكيات الخاطئة و العشوائية في مواجهة كورونا.



وقالت: على من يقدم الرعاية للمريض أن يلبس المعدات الوقائية، وضرورة تغطية الفم والأنف ورمي المناديل بشكل سليم، ضرورة وضع الكمامة وتجنب أي مخالطة لمن يخضع للعزل المنزلي، مؤكدة أن العزل المنزلي مهم جدا لمن يشتبه بإصابته بكورونا.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات كورونا في الصيف، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.



وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.



وفي سياق منفصل، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، أن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم، جاءت لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة كورونا المستجد وإعادة الثقة للاقتصاد العالمي، ودعم جهود تطوير اللقاحات، وتقوية البنية التحتية للدول النامية والأقل نموًا، وأضاف أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين للقمة بعثت رسالة من الرياض إلى العالم مفادها أن الإنسان أولاً. وفق بيان حفى.



وشدد بن فرحان - في تصريح له عقب انعقاد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين- على أهمية العمل المشترك لينتصر العالم على هذه الجائحة وتداعياتها، مؤكداً على الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة العشرين في هذا الجهد المشترك.