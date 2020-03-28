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الزواج فى زمن كورونا..أول حفل زفاف عبر فيس بوك لعروسين باليمن..فيديو

السبت، 28 مارس 2020 02:18 م
الزواج فى زمن كورونا..أول حفل زفاف عبر فيس بوك لعروسين باليمن..فيديو العروسان محمد ورنا
إيمان حنا

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يبدو أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قد غير مجريات الأمور بكل مناحى الحياة ، حتى حفلات الأعراس والزفاف أخذت شكلا مختلفا بعد إجراءات منع التجمعات التى تتخذها مختلف بلدان العالم للحد من انتشار العدوى ،  ما أدى لتأجيل كثير من حفلات الزفاف بمختلف أنحاء العالم ، ولكن العروسين اليمنيين محمد المشره ورنا من صنعاء رفضا أن يؤجلا  حفل زفافهما فالدعوة للزفاف والتجهيزات قد اكتملت بالفعل قبل تفشى كورونا وحجزا قاعة بصنعاء للحفل.

قرر محمد ورنا ألا يؤجلا عرسهما وفى الوقت نفسه رفضا أن يتسبب الحفل فى نقل العدوى ولو لإنسان واحد، هذا أكده محمد لبى بى سى ، حيث قررا العروسان ان يشاركا حفل زواجهما الأهل والأصدقاء عبر الفيس بوك، وقال محمد أن أحد أصدقاءه اقترح عليه أن يشارك الجميع  حفل الزفاف الذى اقتصر على العروسين فقط ، فى لايف عبر الفيس .

 

وبالفعل شارك محمد ورنا لحظات زفافهما لايف عبر الفيس ، وأكدت العروس سعادتها الكاملة لأنها لا تحتمل شعور انها تسببت فى أذى أى من المدعوين إذا أقاما حفلا للزفاف وحضره الجميع.

ومن جانبه قال العريس محمد إنه لابد ان يكون الجميع لديهم وعى بخطورة انتشار الفيروس أن يعملوا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأهمها عدم التجمع والبقاء فى المنزل.


اليمن

كورونا

زفاف عبر الفيس بوك

فيروس كورونا

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