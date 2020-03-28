اليوم السابع
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"الزراعة" توافق على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين استعدادا لشهر رمضان

السبت، 28 مارس 2020 06:46 م
"الزراعة" توافق على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين استعدادا لشهر رمضان عجول
كتب عز النوبى

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أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن  الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين و 55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة و 19 الف طن كبد وكلاوي كل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى، سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف  "  الصياد  "   أن  الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم وأيضا ضبط الأسعار وناشد نائب وزير الزراعة المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع وتخزينها والخضوع لابتزاز التجار فلدينا من السلع ما يكفي لما بعد عيد الأضحى  ، مشيرا أيضا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والالبان و 97% من الدواجن.

وقال تقرير لوزارة الزراعة، أن دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطري لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التي تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

وأضاف التقرير، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء، من خلال إعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية ، وفقا للإشتراطات المصرية والدولية المعنية بهذا الشأن  حيث تشرف اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها فى بلد المنشأ ، مؤكدا أن دور الهيئة تلقى طلبات المستوردين والإشراف على شحنات الماشية، كما تتولى تنفيذ سياسة وزارة الزراعة بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

 


استيراد اللحوم

اللجان البيطرية

الدواجن

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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