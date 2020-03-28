اليوم السابع
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الرى: تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دورى للوقاية من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:17 م
الرى: تطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دورى للوقاية من كورونا تطهير مبنى وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى ، أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وفي إطار حرص الوزارة على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها  فقد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف عبد العاطى ، في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أنه تم التشديد على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.
 
وطالب عبد العاطى ، المواطنين بالالتزام بالاحتياطات التى أعلنتها وزارة الصحة، حتى لا نضطر لاشياء لا نحبها، قائلا" لو كل واحد خلى باله من نفسه سنتجاوز هذه الأزمة بسلام".
 
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يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة، و خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، حيث تخضع جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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