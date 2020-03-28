وأوضح البيان أن عملية التطهير شملت مساحة 1500 متر مربع داخل مرافق دار المسنين، فيما ساعدت المعدات العسكرية الروسية في تعقيم الطرق في محيط المؤسسة.

ونفذ المختصون الروس أيضا عمليات استطلاع ميدانية في مؤسستين طبيتين أخريين في إقليم "كومبارديا" لتحديد حجم الأعمال المطلوبة هناك.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا اختصاصيين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا في مناطق شمال البلاد الأكثر تضررا من تفشي الوباء.