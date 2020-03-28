موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن الاختصاصيين العسكريين الروس يواصلون تنفيذ عمليات مكافحة فيروس كورونا فى مناطق شمالى إيطاليا، وذلك فى إطار مهمة المساعدة فى الحد من انتشار الوباء الكارثى هناك، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن فرقا من الأطباء العسكريين المختصين في الأوبئة والفيروسات قامت بتطهير صحي كامل لدار المسنين (كاسا ريبوزو) في بلدة "نيمورو"، وهو الموقع الثاني الذي يجري فيه الاختصاصيون الروس مكافحة الوباء.

وأوضح البيان أن عملية التطهير شملت مساحة 1500 متر مربع داخل مرافق دار المسنين، فيما ساعدت المعدات العسكرية الروسية في تعقيم الطرق في محيط المؤسسة. ونفذ المختصون الروس أيضا عمليات استطلاع ميدانية في مؤسستين طبيتين أخريين في إقليم "كومبارديا" لتحديد حجم الأعمال المطلوبة هناك.

وفي وقت سابق، أرسلت روسيا اختصاصيين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا في مناطق شمال البلاد الأكثر تضررا من تفشي الوباء.

وكانت وحدات خاصة بالجيش الروسى، دخلت إلى إيطاليا فى إطار برنامج مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد، هذا بعد انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا وعدم استطاعة السلطات الإيطالية السيطرة على الموقف.

وأعلنت روسيا عن حملة موسعة فى إطار مكافحة الفيروس فى إيطاليا، وقد وصلت عدد من الوحدات الروسية إلى مدينة بيرجامو الإيطالية.

كانت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا قد أعلنت الأربعاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل البلاد إلى 74386 حالة .

وفيما قررت السلطات المعنية فى دولة إيطاليا، مد قرار إغلاق المطارات حتى يوم 3 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا داخل البلاد .

فرضت الحكومة الإيطالية مرسوم جديد خاص بطوارئ فيروس كورونا، وهى عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات للاشخاص ذوى الحالات الإيجابية للفيروس الذين ينتهكون الحجر الصحى.

وناشد أحد شباب الجالية المصرية المقيم بإيطاليا، الشعب المصرى، بأتخاذ كافة الاحتياطات تجاه فيروس كورونا القاتل، مشدداً على ضرورة اتباع تعليمات الحكومة المصرية.

فيما قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتى، إن حكومته قررت زيادة قيمة الغرامات على الأشخاص الذين يتحدون أمر الإغلاق، مضيفا أنه يأمل في أن يبدأ قريبا في رفع القيود.