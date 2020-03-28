اليوم السابع
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الحكومة الروسية تدرس تقييد حركة النقل فى جميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 11:37 ص
الحكومة الروسية تدرس تقييد حركة النقل فى جميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا بوتين يرتدى البدلة الواقية
موسكو (أ.ش.أ)

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كشفت مصادر أن الحكومة الروسية تفكر جديا فى اتخاذ قرار بتقييد حركة النقل وإنتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشى فيروس كورونا،وقال مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، لوكالة أنباء "سبوتنيك":" إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار بتقييد الحركة فى جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا". 

وأضاف المصدر :" أن مجلس الوزراء الروسي يبحث إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري". 
وكان مستشار مدير الأبحاث فى المعهد المركزي لعلم الأوبئة الروسي، فيكتور ماليف، أعلن في وقت سابق من اليوم أن معظم حالات فيروس "كورونا" المتزايدة في الآونة الأخيرة في روسيا سببها المواطنون القادمون من الخارج وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية وانتهاك الحجر المنزلي. 

يُذكر أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا أعلن أمس الجمعة عن تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 1036 إصابة في 58 إقليما.

وكانت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، قالت اليوم السبت، إنها طورت سبعة نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا، ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نسختها باللغة الانجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة قولها "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية سبعة نماذج للقاحات مُهَندسة جينيًا تم جمعها من بروتينات مُدمجة كل منها يحتوى على محددات مُستضدية أى أجزاء تتفاعل مع الفيروس". 

وأضافت "المهمة الحالية هى اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة". 

وقالت إن اللقاح الذى سيكون جاهزًا لن يكون متوافرًا قبل 11 شهرًا مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية ونخطط الوصول إلى المرحلة الاولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل". 

وكانت روسيا أوقفت بشكل كامل، أمس الجمعة، رحلات الطيران الدولية الاعتيادية وكذلك الرحلات المُستأجرة "تشارتر" فيما اقتصرت شركات الطيران على تنظيم رحلات لإعادة المواطنين الروس من الخارج تماشيًا مع قرار مجلس التنسيق الحكومى المُشكل التعامل مع ملف فيروس كورونا. 

 


روسيا

الحكومه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

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