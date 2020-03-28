الحكومة الروسية تدرس تقييد حركة النقل فى جميع أنحاء البلاد لمواجهة كورونا

وأضاف المصدر :" أن مجلس الوزراء الروسي يبحث إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري".

وكان مستشار مدير الأبحاث فى المعهد المركزي لعلم الأوبئة الروسي، فيكتور ماليف، أعلن في وقت سابق من اليوم أن معظم حالات فيروس "كورونا" المتزايدة في الآونة الأخيرة في روسيا سببها المواطنون القادمون من الخارج وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية وانتهاك الحجر المنزلي.

يُذكر أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا أعلن أمس الجمعة عن تسجيل 196 إصابة جديدة بالفيروس في 16 إقليما من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي إلى 1036 إصابة في 58 إقليما.