اليوم السابع
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الجيش الإسرائيلى يمنع الجنود من الخروج من القواعد العسكرية خوفا من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 11:58 ص
الجيش الإسرائيلى يمنع الجنود من الخروج من القواعد العسكرية خوفا من كورونا الجيش الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة " معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر حظر على جنوده الخروج من قواعدهم العسكرية والعودة لمنازلهم من اليوم وحتى 30 يوما، وذلك خشية نقلهم لعدوى فيروس "كورونا".

وأوضحت الصحيفة أنه طلب من الجنود التزام قواعدهم العسكرية ممن يخدمون في مهام داخل القواعد كما طلب منهم الاستعداد للبقاء فترة أطول في الدوام حتى بعد عيد الفصح اليهودي وهو ما يعني بقاؤهم شهراً دون إجازات.

في المقابل اشتكى جنود يخدمون في قاعدة جيش الاحتلال الكبرى في النقب من عدم وجود إجراءات صحية داخل القاعدة ووجود طوابير أمام قاعات الأكل ودخول إسرائيليين للقواعد واحتكاكهم بالجنود بالإضافة إلى تأخر فحوصات الكورونا لأيام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن عسكريين أمريكيين قرروا إرجاء المناورات العسكرية المشتركة مع الجيش الأمريكي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، أنه تقرر تأجيل المناورات لعدة أيام بطلب من الجيش الأمريكى لاستكمال قضايا تتعلق بالتنسيق.

من جانبها، أرجعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سبب إرجاء المناورات لتفشى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها، أن انتشار الفيروس سيؤثر على شكل التدريبات بين الجيشين، حيث لن تهبط المقاتلات في إسرائيل على الإطلاق طوال التدريب، لكونه يقتصر فقط على التدريب على التزود بالوقود، والهجوم الجوى فى الهواء فقط ويعتبر ذلك واحدا من التغييرات التى تمر بعادات التدريب الشائعة بسبب كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التدريب سيتضمن تشكيلات من مقاتلات F-35، مع مقاتلات الشبح الإسرائيلية، والتدريب على تكتيكات عسكرية و تطبيق هجوم مشترك بين المقاتلات.

 

 

 

 

 


إسرائيل

تل ابيب

الجيش الإسرائيلي

كورونا

فيروس

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