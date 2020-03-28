التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها للكيلوجرام، كما يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وكذلك المنظفات والمطهرات.



كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كلف كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة فى إطار الدور التي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق.



وشدد المصيلحى على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.



وأكد المصيلحى على انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال ، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.



وتؤكد وزارة التموين أهمية عدم الانسياق وراء اى اشاعات مغرضة، وأنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على أن عملية امداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية.