اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

والاعلان عن المعايير 2 ابريل

التعليم: المديريات تحدد موضوعات البحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

السبت، 28 مارس 2020 02:22 م
التعليم: المديريات تحدد موضوعات البحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية طلاب المدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من  تحديد الإطار العام للمشروع البحثى المطلوب من طلاب النقل والشهادة الإعدادية، على أن يتم إعلان هذه المعايير يوم 2 إبريل المقبل ، ويبدأ تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة بداية من 5 أبريل 2020.

وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن الإطار العام للمشروع البحثى، يشمل الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه، مشددة على أنه تم منح وضع وتحديد موضوعات البحث الخاصة بكل طالب لموجهى الإدارات التعليمية، والذين بدورهم مسئولون عن موضوعات الأبحاث فى كل مدرسة، قائلة: العملية الفنية لوضع البحث أشبهة بالامتحانات القليدية حيث أن الموجهين الأوائل فى الإدارات كانوا يضعون مواصفات الورقة الامتحانية.

وأكدت المصاد، أن الهدف من تولى الموجهين بالإدارات التعليمية ، مسئولية إعداد موضوعات البحث فى كل مدرسة منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.

 

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن  مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية، حيث قرر الوزير إلغاء امتحان الشهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) التقليدى، على أن يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.

 

 

 


التربية والتعليم

البحث التعليمى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة