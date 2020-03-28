التعليم: المديريات تحدد موضوعات البحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديد الإطار العام للمشروع البحثى المطلوب من طلاب النقل والشهادة الإعدادية، على أن يتم إعلان هذه المعايير يوم 2 إبريل المقبل ، ويبدأ تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة بداية من 5 أبريل 2020.

وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة، إن الإطار العام للمشروع البحثى، يشمل الأهداف ومكونات المحتوى ومعايير التطبيق وآلية تصحيحه، مشددة على أنه تم منح وضع وتحديد موضوعات البحث الخاصة بكل طالب لموجهى الإدارات التعليمية، والذين بدورهم مسئولون عن موضوعات الأبحاث فى كل مدرسة، قائلة: العملية الفنية لوضع البحث أشبهة بالامتحانات القليدية حيث أن الموجهين الأوائل فى الإدارات كانوا يضعون مواصفات الورقة الامتحانية.

وأكدت المصاد، أن الهدف من تولى الموجهين بالإدارات التعليمية ، مسئولية إعداد موضوعات البحث فى كل مدرسة منع غش الأبحاث والوقوف فى وجه تجار الأزمة من سناتر الدروس الخصوصية، وعدم بيعها للطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية، حيث قرر الوزير إلغاء امتحان الشهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) التقليدى، على أن يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.