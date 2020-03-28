الإمارات تبدأ حملة طبية متجولة لإجراء فحص فيروس كورونا للسكان

كتب سمير حسنى

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، بأن السلطات الصحية فى الإمارات ستبدأ حملة طبية متجولة لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 للسكان، فى غضون ذلك أعلنت دولة الإمارات بدء تعقيم الأماكن العامة حتى الخامس من أبريل كما طلبت وزارة الصحة من المواطنين البقاء فى منازلهم بين 8 مساء والسادسة صباحا كل يوم خلال هذه الفترة حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم السبت عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة فى الدولة إلى 468 إصابة مؤكدة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 63 حالة.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمى عن القطاع الصحى فى دولة الإمارات، إنه تم تمديد برنامج التعقيم حتى يوم السبت المقبل 5 أبريل لتغطية أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. وأوضحت: "ما لمسناه خلال اليومين الماضيين من جهود جبارة وتكاتف مجتمعى ومؤسسى خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطنى يبعث على الفخر، وينم عن ثقافة ورقى شعب يحب وطنه". مشيرة إلى أن سيستمر تنفيذ برنامج التعقيم الوطنى بشكل يومى من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، وذلك وفق خطة عمل وضمن سلسلة من المراحل.

وأشارت إلى أنه تم تعقيم العديد من المناطق والمرافق فى مختلف إمارات الدولة، وعلى عدة مراحل باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات مع الحرص الإيجابى والالتزام من المجتمع ببرنامج التعقيم الوطنى انعكس من خلال التزام أكثر من 70% من الجمهور، سواءً مواطنين ومقيمين وزائرين.