الأدلة الجنائية تعاين مصنعا نشب فيه حريق بالإسكندرية

يذكر أن الحماية المدنية اشترطت التراخيص للمصانع على حسب النشاط خاصة فى إنتاج المواد القابلة للاشتعال، وعلى صاحب المصنع أن يوفرها حتى تشكل لجنة وتتأكد من توافر الشروط حتى تمنحه الترخيص ليبدأ العمل ، كما أن طفايات الحريق غير كافية لتحقيق عوامل الأمان داخل المصنع ولكن هناك شروط وإجراءات وقائية خاصة فى تخزين مواد سريعة الاشتعال والتهوية داخل المصنع خاصة فى أماكن تخزين البضائع منعا لاشتعالها .