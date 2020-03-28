الأدلة الجنائية تعاين مصنعا نشب فيه حريق بالإسكندرية

عاينت الأدلة الجنائية بالإسكندرية موقع حادث حريق نشب فى شركة الملح والصودا بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية لمعرفة سبب الحريق كما حضرت نيابة محرم بك لاستكمال المعاينة.
وكانت قد سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى شركة الملح والصودا بمنطقة محرم پك دون اصابات وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وجارى التبريد.
يذكر أن الحماية المدنية اشترطت التراخيص للمصانع على حسب النشاط خاصة فى إنتاج المواد القابلة للاشتعال، وعلى صاحب المصنع أن يوفرها حتى تشكل لجنة وتتأكد من توافر الشروط حتى تمنحه الترخيص ليبدأ العمل ، كما أن طفايات الحريق غير كافية لتحقيق عوامل الأمان داخل المصنع ولكن هناك شروط وإجراءات وقائية خاصة فى تخزين مواد سريعة الاشتعال والتهوية داخل المصنع خاصة فى أماكن تخزين البضائع منعا لاشتعالها .
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