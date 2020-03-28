اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

كتب مدحت وهبة

اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التكدسات خلال صرف معاشات شهر إبريل المقبل للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات حول إجراءات التضامن لمنع التكدس خلال صرف معاشات إبريل المقبل:-

1- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت"، الموافقة ( 1,2,4) من شهر إبريل.

2 - أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه سيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر إبريل.

3- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه سيصرفون معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل.

4- اعتبارا من يوم الأحد 12 إبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة .

5- السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.

6- تم مخاطبة محافظ البنك المركزى لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلى، مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات.

7- توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف فى مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات