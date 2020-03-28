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ازاى تحافظ على صحتك العقلية مع انتشار فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 04:00 ص
ازاى تحافظ على صحتك العقلية مع انتشار فيروس كورونا العزل المنزلى - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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حالة من الخوف والقلق والاكتئاب الشديد يعيشها الكثيرون بعد انتشار فيروس كورونا والخضوع للعزل المنزلى، مما اثر على الصحة العقلية والبدنية فى نفس الوقت، فلا بد أن نعرف جيدا أنها فترة ولها وقت ستنتهى فيه ولكن صحتنا النفسية قد تزداد سوءا فى حالة الاستسلام للاكتئاب والوحدة، لذلك يقدم موقع pih بعض النصائح للحفاظ على الصحة العقلية مع انتشار فيروس كورونا وهى:

نصائح للحفاظ على الصحة العقلية مع انتشار فيروس كورونا
 

1:لا يعنى العزل الصحى أن تنعزل على العالم ولكن من الممكن أن تستخدم التكنولوجيا وتتواصل مع الأهل والأصدقاء، حتى لا تشعر بالوحدة والاكتئاب.

2:من الممكن أن تمارس التمارين الرياضية وأنت فى منزلك ، حتى لا تشعر بالملل والتوتر، فالرياضة تحسن الحالة النفسية وتزيل الشعور بالقلق.

3:استغل وقت فراغك فى المنزل بالقراءة والكتابة لتنمية مهاراتك وقدراتك العقلية سواء عن طريق القراءة أون لاين أو الكتب .

4:التأمل والاسترخاء من الأمور التى تساعدك على تعزيز الحالة النفسية والتخلص من الوحدة والاكتئاب والتوتر.5:الحد من الافراط فى مشاهدة  الاخبار التلفزيونية والانترنت التى تؤثر على الحالة النفسية وتسبب الاكتئاب.

6:الاستحمام يوميا من الامور التى تشعرك بالنظافة والراحة وتعزز حالتك النفسية وتزيل الشعور بالقلق.

7:اهتم بالأكل الصحى وخصوصا الخضروات والفواكه التى تعزز الحالة النفسية وتزيل الاكتئاب والتوتر.


العزل المنزلى

الصحة النفسية

العقل

كورونا نيوز

الصحة العقلية

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