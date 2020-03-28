ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية لـ 9478 حالة

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لترتفع أعداد الإصابات المؤكدة إلى 9478 حالة، وذكرت سلطات الصحة العامة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنه جرى اكتشاف 71 حالة فى مدينة "دايجو"، وحالتان في إقليم "كيونج بوك" المجاور لها.
وأضافت أنه إلى جانب هاتين المنطقتين، جرى اكتشاف 21 حالة فى إقليم "كيونجكى" المجاور للعاصمة و18 حالة فى سول، و5 حالات فى إنتشون، وحالتان في إقليم "تشونج تشيونج" الجنوبى وحالة واحدة في كل من "بوسان" وإقليم "كانجوون وجيجو".
وتم تأكيد 5 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالى إلى 144 حالة وفاة.
وكان رئيس الوزراء الكورى الجنوبى جيونج سيه-جيون، توعد الخميس، بعدم التساهل مع المخالفين لقواعد العزل الذاتى الإلزامى بدون أسباب معقولة من بين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في محاولة للحد من انتقال فيروس (كورونا) المستجد(كوفيد-19) من الخارج إلى البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع للمقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم في المجمع الحكومي في سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.
وقال" إن العزل الذاتي هو الإجراء القانوني الإلزامي، ويجب رفع الشكاوى تجاه المخالفين الكوريين، وفرض الترحيل على المخالفين الأجانب".
وأكد رئيس الوزراء أن التزام القادمين من الخارج بالعزل الذاتي بشكل صارم يعزز الحد من انتشار فيروس كورونا وطمأنة الناس. ودعا مسؤولين معنيين إلى شرح القواعد ذات الصلة بشكل صحيح للقادمين، ومنعهم من استخدام وسائل المواصلات العامة عند انتقالهم من المطار إلى منازلهم.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت تشديد إجراءات الدخول للقادمين من الولايات المتحدة ابتداء من يوم 27 مارس، لتفرض عليهم عزلا ذاتيا إلزاميا لمدة 14 يوما.
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