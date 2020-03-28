اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية لـ 9478 حالة

السبت، 28 مارس 2020 08:28 ص
ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى كوريا الجنوبية لـ 9478 حالة تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
سول(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لترتفع أعداد الإصابات المؤكدة إلى 9478 حالة، وذكرت سلطات الصحة العامة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنه جرى اكتشاف 71 حالة فى مدينة "دايجو"، وحالتان في إقليم "كيونج بوك" المجاور لها.

وأضافت أنه إلى جانب هاتين المنطقتين، جرى اكتشاف 21 حالة فى إقليم "كيونجكى" المجاور للعاصمة و18 حالة فى سول، و5 حالات فى إنتشون، وحالتان في إقليم "تشونج تشيونج" الجنوبى وحالة واحدة في كل من "بوسان" وإقليم "كانجوون وجيجو".

وتم تأكيد 5 حالات وفاة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالى إلى 144 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء الكورى الجنوبى جيونج سيه-جيون، توعد الخميس، بعدم التساهل مع المخالفين لقواعد العزل الذاتى الإلزامى بدون أسباب معقولة من بين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في محاولة للحد من انتقال فيروس (كورونا) المستجد(كوفيد-19) من الخارج إلى البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع للمقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة الذي ترأسه رئيس الوزراء اليوم في المجمع الحكومي في سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وقال" إن العزل الذاتي هو الإجراء القانوني الإلزامي، ويجب رفع الشكاوى تجاه المخالفين الكوريين، وفرض الترحيل على المخالفين الأجانب".
وأكد رئيس الوزراء أن التزام القادمين من الخارج بالعزل الذاتي بشكل صارم يعزز الحد من انتشار فيروس كورونا وطمأنة الناس. ودعا مسؤولين معنيين إلى شرح القواعد ذات الصلة بشكل صحيح للقادمين، ومنعهم من استخدام وسائل المواصلات العامة عند انتقالهم من المطار إلى منازلهم.

وطالب جيونج من الحكومات المحلية تعيين موظف عام لكل شخص معزول، لمراقبته عن كثب بالاستفادة من نظام تحديد المواقع.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قررت تشديد إجراءات الدخول للقادمين من الولايات المتحدة ابتداء من يوم 27 مارس، لتفرض عليهم عزلا ذاتيا إلزاميا لمدة 14 يوما.

 


فيروس كورونا

كوريا الجنوبيه

انتشار كورونا

سول

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

كيف تستخرج "جواز سفر" من المنزل فى زمن الكورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة