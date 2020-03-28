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إيران تسجل 139 حالة وفاة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات يرتفع لـ 2517 شخصا

السبت، 28 مارس 2020 11:52 ص
إيران تسجل 139 حالة وفاة جديدة بكورونا وإجمالي الوفيات يرتفع لـ 2517 شخصا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة إيران، اليوم السبت أنه تم تسجيل 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد 19" فى البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا. 
 
وأعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم السبت، تخصيص 100 ألف مليار تومان ما يعادل 20% من الميزانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
ودشنت إيران، السبت، جهازا متنقلا لفحص فيروس كورونا بمشاركة قائد هيئة الباسيج العميد غلام رضا سليمانى، وذلك بعد أن تفشی الفیروس القاتل فى جمیع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31.
 
وارتفعت حالات الوفيات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فوفقا لوزارة الصحة الإيرانية يوم الخميس الماضى، تم تسجيل 157 حالة وفاة جديدة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت فرض عقوبات جديدة على إيران شملت 15 فردا و5 كيانات إيرانية ، وفق ماذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.
 
وتعافت سيدة إيرانية مسنة تبلغ من العمر 90 عاما من مرض فيروس كورونا المستجد في مدينة قم الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران..
 

 


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