إصلاح الجرارات الزراعية بمجلس المدينة نخل بوسط سيناء خدمة للمواطنين .. صور

وشدد " سليمان" خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من تصليح الأعطال ونزول المعدات بالكامل إلى ميدان العمل، كما تفقد منطقة الخفجة، بئر سبعه، والريد، وجميع المناطق التى روتها أمطار الخير .

وكانت مناطق وسط سيناء شهدت موجة امطار وسيول مطلع الشهر الجارى ، وطالب الاهالى بتوفير جرارات زراعية لحرث الأرض استعدادا للموسم الصيفى من الزراعة .

وسبق وأعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء ، عن توفير خدمات جديدة بقرية النثيلة احدى القرى الأكثر احتياجات بمنطقة وسط سيناء فى نطاق مركز نخل .

وقال سليمان فرج ، رئيس مركز ومدينة نخل ، انه قام بجولة تفقدية للقرية ولقاء الأهالي للوقوف عن قرب على احتياجاتهم يرافقه وفد من قيادات المجلس، وهم خليل علي سكرتير المجلس ، واحمد العايدي رئيس قرية النثيلة .

وأشار رئيس مدينة نخل ، فى بيان له ، أنه تشهد قرية النثيلة تحركات لدعم القرية، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجاتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة آمنة وكريمة.

وأشار إلى أنه تم توجيه قيادات القرية بالتعاون وتذليل أي عقبات للنهوض بالمستوى المعيشي لسكان القرية الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة أفضل لهم .

وأضاف أنه فى هذا السياق تم عقد لقاء تعريفي بمدينة نخل للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"، موضحا أنه يتم فى تلك اللقاءات شرح المبادرة والأماكن التي تم اختيارها بمركز نخل، والتعريف بأهداف مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية للحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً من محاور الاهتمام بالصحة وإقامة القوافل الطبية والتعليم وإعمار المنازل، و بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن الحياة الآمنة والكريمة للأسرة المصرية.



إصلاح الجرارات الزراعية بمجلس المدينة إصلاح الجرارات الزراعية بمجلس المدينة