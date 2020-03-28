إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين ربع نقل بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل، بعد كوبرى الكسارة بنطاق الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية، لإسعافهم وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بشمال الشرقية، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين حادث تصادم سيارتين ربع نقل، بعد كوبرى الكسارة بنطاق الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، وأسفر الحادث عن إصابة أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقل المصابون إلى مستشفى الصالحية، لإسعافهم وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بنشوب حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات التى قام بها النقيب أحمد النحال، معاون مباحث مركز بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وجود شبهة جنائية فى الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل انتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم ويدعى "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس.