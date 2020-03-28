اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين ربع نقل بالشرقية

السبت، 28 مارس 2020 07:06 م
إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين ربع نقل بالشرقية إسعاف - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل، بعد كوبرى الكسارة بنطاق الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية، لإسعافهم وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة بشمال الشرقية، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بين حادث تصادم سيارتين ربع نقل، بعد كوبرى الكسارة بنطاق الصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، وأسفر الحادث عن إصابة أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقل المصابون إلى مستشفى الصالحية، لإسعافهم وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بنشوب حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات التى قام بها النقيب أحمد النحال، معاون مباحث مركز بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وجود شبهة جنائية فى الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل انتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم ويدعى "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس.


مصر

اخبار مصر

الصالحية القديمة

حادث تصادم

مستشفي الصالحية

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

دراسة أمريكية: فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من خلال المرحاض

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة