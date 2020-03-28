إستمرار أعمال التطهير للمنشأت الحكومية بمركز المراغة فى سوهاج .. صور

قاد الحملة حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة وتمت أعمال التطهير والتعقيم بشارع النيل ، والعبارات ، وإدارة الشباب والرياضة بالمراغة ، و شارع المركز ، ومبني محكمة المراغة ، ومحطة السكة الحديد ، وجوانبها.

وتمت متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع الأسواق العشوائية بمدينة المراغة، حيث تبين التزام المواطنين بالقرارات والتعليمات، حيث تم الإعلان عنها عبر الإذاعة المحلية للوحدة والوحدات القروية، ومن خلال مكبرات الصوت المتنقلة وبصفة مستمرة، لافتا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة المصالح الحكومية والخدمية بمركز ومدينة المراغة.

كانت محافظة سوهاج عن منع الأسواق العامة والعشوائية بمختلف مراكز المحافظة من خلال حملات مكبرة شنتها مراكز " طهطا، والمنشاة، وأخميم، وحي الكوثر والبلينا "، وغلق جميع المحال والمقاهي في المواعيد المحددة، واستمرار عمليات التطهير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الالتزام بالإجراءات والقرارات الخاصة بالحظر للوقاية من فيروس كورونا.

وفي مركز ومدينة المنشاة قال شريف السيد رئيس المركز أنه بالمتابعة والمرور علي جميع شوارع المدينة وقراها، تم التأكد من التزام المواطنين بالتعليمات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وأخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمركز.