اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن الوادى الجديد تكثف دورياتها لمتابعة التزام المواطنين بالحظر (صور)

السبت، 28 مارس 2020 02:27 ص
أمن الوادى الجديد تكثف دورياتها لمتابعة التزام المواطنين بالحظر (صور) أمن الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت مديرية أمن الوادي الجديد، بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، مساء الجمعة،  من تواجدها في جميع الميادين والساحات الرئيسية، إضافة إلى تكثيف الدوريات المتحركة لتجوب جميع الأحياء السكنية بجميع مدن المحافظة، لتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة.

وارتدي جميع رجال الشرطة بالوادي الجديد، علي كافة المستويات والرتب الشرطية، الكمامات الواقية علي الوجه والواقي اليدوي" الجونتي" البلاستيكي، وشهدت شوارع مدن المحافظة انتشارًا أمنيًا من قِبل قوات الشرطة لمتابعة تطبيق قرار الحظر، وضبط المخالفين لتوقيع العقوبة عليهم.

وتفقد اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، مساء الجمعة، عددًا من التمركزات الأمنية  والخدمات والكمائن الثابتة والمتحركة، بمداخل ومخارج المحافظة، رافق مدير الأمن عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، للتأكد من انضباط القوات في تنفيذ قرار حظر التجوال لليوم الثالث.

ونشرت مديرية الأمن عددًا من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات "مصر تستطيع.. سلامتك وأسرتك تهمنا".

وشدد مدير أمن الوادي الجديد، على القوات بضرورة اليقظة والانضباط خلال تطبيق حظر التجوال، والتعامل الصارم مع أي شخص يحاول خرق الحظر، مطالبًا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار العدوى.

وشهدت غالبية شوارع مدن ومراكز وأحياء وقرى محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة؛ التزاما من المواطنين بقرار حظر التجوال في يومه الثالث؛ إذ بدت الشوارع خالية تماما من المواطنين؛ إلا من قوات الشرطة لمتابعة تطبيق القرار.

وكثفت مديرية أمن الوادي الجديد، تواجدها في جميع الميادين والساحات الرئيسية، إضافة إلى تكثيف الدوريات المتحركة لتجوب جميع الأحياء السكنية بجميع مدن المحافظة، لتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة.


received_508836103142232 (1)
 
 
 
received_253384742343328
 
 
 
received_508836103142232 (1)

 


تقارير مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اليوم

اخبار عاجله

الوادي الجديد

مديريه أمن الوادي الجديد

حظر التجول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

شعبة المخابز: 30 ألف مخبز يعملون بكامل طاقتهم فى كافة المحافظات

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

19 قرارا استثنائيا لامتحانات طلاب الأزهر بكافة المراحل التعليمية بسبب كورونا

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

"صحة البرلمان": الأطباء والتمريض خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا ودعمهم ضرورة

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

وزير التعليم: اختبار طلاب المنازل بأولى وثانية ثانوى من خلال البحث

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة