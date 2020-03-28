أمن الوادى الجديد تكثف دورياتها لمتابعة التزام المواطنين بالحظر (صور)

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

كثفت مديرية أمن الوادي الجديد، بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، مساء الجمعة، من تواجدها في جميع الميادين والساحات الرئيسية، إضافة إلى تكثيف الدوريات المتحركة لتجوب جميع الأحياء السكنية بجميع مدن المحافظة، لتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة.

وارتدي جميع رجال الشرطة بالوادي الجديد، علي كافة المستويات والرتب الشرطية، الكمامات الواقية علي الوجه والواقي اليدوي" الجونتي" البلاستيكي، وشهدت شوارع مدن المحافظة انتشارًا أمنيًا من قِبل قوات الشرطة لمتابعة تطبيق قرار الحظر، وضبط المخالفين لتوقيع العقوبة عليهم.

وتفقد اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، مساء الجمعة، عددًا من التمركزات الأمنية والخدمات والكمائن الثابتة والمتحركة، بمداخل ومخارج المحافظة، رافق مدير الأمن عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، للتأكد من انضباط القوات في تنفيذ قرار حظر التجوال لليوم الثالث.

ونشرت مديرية الأمن عددًا من اللافتات بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارات "مصر تستطيع.. سلامتك وأسرتك تهمنا".

وشدد مدير أمن الوادي الجديد، على القوات بضرورة اليقظة والانضباط خلال تطبيق حظر التجوال، والتعامل الصارم مع أي شخص يحاول خرق الحظر، مطالبًا المواطنين بالالتزام بقرار حظر التجوال حفاظًا على صحتهم ومنعًا لانتشار العدوى.

وشهدت غالبية شوارع مدن ومراكز وأحياء وقرى محافظة الوادي الجديد، مساء الجمعة؛ التزاما من المواطنين بقرار حظر التجوال في يومه الثالث؛ إذ بدت الشوارع خالية تماما من المواطنين؛ إلا من قوات الشرطة لمتابعة تطبيق القرار.

وكثفت مديرية أمن الوادي الجديد، تواجدها في جميع الميادين والساحات الرئيسية، إضافة إلى تكثيف الدوريات المتحركة لتجوب جميع الأحياء السكنية بجميع مدن المحافظة، لتنفيذ قرار حظر تحرك المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة.



