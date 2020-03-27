اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

8 خطوط لنقل العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق الجمعة و السبت أثناء الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 11:07 ص
8 خطوط لنقل العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق الجمعة و السبت أثناء الحظر مستشفى جامعة الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور وليد ندا مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق، انه تم توفير وسائل نقل من الجامعة، للمساعدة فى نقل العاملين بالمستشفيات يومى الجمعة والسبت فى ثمانية خطوط داخل المحافظة لتيسير العمل، ذلك بتكليف من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة  .

أوضح مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق انه شكلت غرفة عمليات برئاسة الدكتور عبدالسلام عيد عميد الكلية، الدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عفت المشرف العام للعلاج بأجر و الدكتور وائل صبرى المشرف العام للشئون العلاجية و محمد فكرى مدير عام الشؤون الإدارية، لتنظيم العمل و حل أى مشكلات تعوق العمل أثناء فترة الحظر .

بدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لا تعطيل لعمل المخابز يومي الجمعة والسبت وأن العمل بالمخابز مستمر طوال أيام الأسبوع ،مضيفا انه فور صدور قرارات مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارآ من اليوم الأربعاء .

أكد المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وملتزمه بتطبيق كافة بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية وكذلك لجان المتابعة المشكلة فى جميع المراكز والمدن والأحياء.

و ناشد جميع المواطنين علي مستوي المحافظة تطبيق والالتزام بكافة القرارات الاستباقية التي  تتخذها الحكومة المصرية والتي من شأنها تقليل فرص الإصابة وانتشار العدوي ومن ثم الحفاظ علي سلامة و حياة المواطنين.

راهن محافظ الشرقية على وعى المواطن الشرقاوى فى تنفيذ جميع القرارات الإلزامية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مع ضرورة تنفيذها منعا لتعرضهم للمسائلة القانونية وللحفاظ على سلامتهم وصحة ذويهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

 


الشرقيه

اخبار الشرقيه

كورونا

صحه الشرقيه

اخبار مصر

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة