8 خطوط لنقل العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق الجمعة و السبت أثناء الحظر

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور وليد ندا مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق، انه تم توفير وسائل نقل من الجامعة، للمساعدة فى نقل العاملين بالمستشفيات يومى الجمعة والسبت فى ثمانية خطوط داخل المحافظة لتيسير العمل، ذلك بتكليف من الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة .

أوضح مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق انه شكلت غرفة عمليات برئاسة الدكتور عبدالسلام عيد عميد الكلية، الدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عفت المشرف العام للعلاج بأجر و الدكتور وائل صبرى المشرف العام للشئون العلاجية و محمد فكرى مدير عام الشؤون الإدارية، لتنظيم العمل و حل أى مشكلات تعوق العمل أثناء فترة الحظر .

بدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لا تعطيل لعمل المخابز يومي الجمعة والسبت وأن العمل بالمخابز مستمر طوال أيام الأسبوع ،مضيفا انه فور صدور قرارات مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارآ من اليوم الأربعاء .

أكد المحافظ أن المحافظة جاده في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وملتزمه بتطبيق كافة بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعة الميدانية وكذلك لجان المتابعة المشكلة فى جميع المراكز والمدن والأحياء.

و ناشد جميع المواطنين علي مستوي المحافظة تطبيق والالتزام بكافة القرارات الاستباقية التي تتخذها الحكومة المصرية والتي من شأنها تقليل فرص الإصابة وانتشار العدوي ومن ثم الحفاظ علي سلامة و حياة المواطنين.

راهن محافظ الشرقية على وعى المواطن الشرقاوى فى تنفيذ جميع القرارات الإلزامية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مع ضرورة تنفيذها منعا لتعرضهم للمسائلة القانونية وللحفاظ على سلامتهم وصحة ذويهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.