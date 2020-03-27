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وفد طبى صينى يصل الجزائر لنقل الخبرة فى مواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 08:01 م
وفد طبى صينى يصل الجزائر لنقل الخبرة فى مواجهة فيروس كورونا كورونا
كتب: أحمد جمعة

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وصل وفد طبى صينى متخصص فى علاج مرض فيروس كورونا المستجد إلى العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، فى زيارة تهدف إلى نقل خبرة بكين فى مواجهة الوباء العالمى.

وبحسب تقارير صحفية جزائرية، يتألف الوفد الطبى الصينى من  13 طبيبا متخصصا و8 أطباء ممارسين، من ضمن الأطقم الطبية التي شاركت في مكافحة فيروس كورونا فى الصين، على متن رحلة خاصة.

كما يضم الوفد خبراء ومختصين في الأمراض المعدية، لعرض التجربة التي خاضوها ضد هذا الوباء الذي ظهر فى مدينة ووهان الصينية.

وسيقوم الوفد الطبى الصينى بأمر من السلطات الصينية، بتقديم هبة من سلطات بكين تضم كمية كبيرة من أجهزة الفحص والكواشف عن الفيروس، إضافة إلى معدات طبية على غرار الكمامات والنظارات الطبية وبدلات الوقاية وكذا تجهيزات الإنعاش الطبي.

وأعلنت الجزائر تسجيل 42 إصابة جديدة مؤكدة ووفاة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر يوم الجمعة، لتصل الحصيلة الإجمالية الى 409 حالة مؤكدة و 26 حالة وفاة.

 


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