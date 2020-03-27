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وزير التعليم يكشف مصير امتحان طلاب شهادة الدبلومات الفنية

الجمعة، 27 مارس 2020 07:11 م
وزير التعليم يكشف مصير امتحان طلاب شهادة الدبلومات الفنية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد التشاور مع  الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فقد تم أخذ قرار باقتصار المشروعات والدراسات التطبيقية  فى "سنوات النقل فى التعليم الفني" على الفترة  الدراسية حتي 15مارس 2020 فقط .

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية:  المسألة الثانية خاصة بامتحانات الدبلومات الفنية مع ملاحظة أن امتحانات الدبلومات ستبدأ في منتصف مايو القادم، وقد تم بالفعل  وضع وطباعة العديد من أسئلة الامتحانات ومن الصعب إعادة الطباعة، لأنها ملايين الأوراق لذلك قررنا "الغاء  الأسئلة التي تقع في المنهج الذى يقع بعد 15مارس"، وذلك أثناء الامتحانات وتوزيع درجاتها علي بقية الأسئلة.
 
وسوف نوافيكم في الأيام القادمة بأجزاء المناهج، فى التخصصات المختلفة، والتي لن تشملها المشروعات والامتحانات.

وكان  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات لطلبة التعليم الفني، كالتالي:


التعليم الفني (سنوات النقل): استمرار الطلاب في أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية (قناة مصر التعليمية 11747رأسي - نايل سات)، وقناة التعليم الفني على موقع اليوتيوب حتى يوم الخميس  16 أبريل 2020، وتم إتاحة جميع المواد الدراسية والتعليمية المصورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني (أون لاين) على منتديات قطاع التعليم الفني (www.fanyeduc.yoo7.com).
-    قناة التعليم الفني على يوتيوب:
 https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الجدارات (سنوات النقل): سيتم التواصل بين المعلمين والطلاب طوال فترة تعليق الدراسة عن طريق استخدام موقع  https://edmodo.org

- الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2020 (طلبة التعليم الفني وطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية): تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية.

- الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020: إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده، وترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع.

- سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذي يسلمه الطالب، وأدائه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول


 


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