اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة أطباء الأسنان ترسل بيانات 29 طبيبا من فرق مكافحة كورونا لوزارة الصحة

الجمعة، 27 مارس 2020 11:29 ص
نقابة أطباء الأسنان ترسل بيانات 29 طبيبا من فرق مكافحة كورونا لوزارة الصحة أطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت غرفة إدارة الأزمة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة سلمت بيانات الفريق الأول من Egy-Dent Anti-covid19 Team ، لإدارة الموارد البشرية بالمكتب الفنى بوزارة الصحة، مشيرة إلى أنها تضم ملفات 26 جراح وجه وفكين، مؤهلين لسابق عملهم وتدريبهم بالرعاية المركزة والتخدير، للعمل ضمن فرق مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى 3 أطباء بشريين قاموا بالتسجيل على سجلات النقابة العامة لأطباء الإسنان.
 
 
وأضافت غرفة العمليات، إنه طبقا لقرارات وزيرة الصحة، الصادرة بتاريخ 24 مارس 2020، وقرار رئيس قطاع الرعاية العلاجية فى 25 مارس الجارى، فإنه سيتم إلحاق أطباء الأسنان ضمن فريق الطب الوقائى، للمشاركة فى أعمال الترصد للمصابين بفيروس كورونا، ومتابعة المخالطين، بعد تدريبهم من خلال إدارة الطب الوقائى، مطالبة أى طبيب يتم تكليفه بالعمل خارج نطاق الطب الوقائى بموافاة النقابة على واتس آب رقم: 01061551450، مشيرة إلى أنه في حالة نقص المستلزمات الوقائية على أطباء الأسنان، إبلاغ وزارة الصحة، وموافاة النقابة بمحتوى الشكوى للمتابعة على واتس آب رقم 01061551450.
 
 
وأشارت غرفة إدارة الأزمة: إلى وصول 100 كرتونة جوانتى، لسد العجز فى طلبات الأطباء التى تم تسجيلها، مؤكدة على استمرار متابعة تسليم وشحن الخامات الوقائية للأطباء بالنقابات الفرعية بالمحافظات، في أقرب وقت ممكن، لافته إلى أن النقابة تبحث مع بعض الشركات إمكانية توفير وسيلة مواصلات خلال فترة حظر التجوال، لنقل الأطباء من المستشفيات، وبخط سير إلى منازلهم بالمحافظات التى تعمل بها الشركات.
 
كان الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد قال إن 740 طبيبا وطبيبة أسنان سجلوا بفرق مكافحة وباء كورونا المستجد، COVID19، بالمبادرة التى أطلقتها النقابة لتشكيل فرق من أطباء الأسنان بكافة محافظات مصر.
 
وتضم غرفة إدارة الأزمة بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، أعضاء هيئة المكتب "الدكتور محمد بدوي الأمين العام، الدكتور هشام عبد الناصر أمين الصندوق المساعد، الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد، الدكتور حسين عبد الهادي أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيكل.
 
 

نقابة الاسنان

فرق اطباء الاسنان لمكافحة كورونا

كورونا

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة أطباء الأسنان تطالب أعضائها الالتزام بأدوات الوقاية للتعامل مع مرضى كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 01:20 م

نقابة أطباء الأسنان: 740 طبيبا سجلوا بفرق مكافحة كورونا بالمحافظات حتى الآن

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:05 م

نقابة أطباء الأسنان تطلق مبادرة لتشكيل فرق لمكافحة كورونا بالمحافظات

السبت، 21 مارس 2020 10:25 م

نقابة أطباء الأسنان: تأجيل الانتخابات لـ16 أبريل وهيئة المكتب تتولى الدعوة لها

الخميس، 19 مارس 2020 02:05 م

نقابة أطباء أسنان أسوان توقع مذكرة تفاهم مع دولة كينيا لتبادل الخبرات (صور)

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 03:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة