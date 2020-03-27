نائب محافظ قنا يحاضر فى ورشة عمل للتوعية بفيروس كورونا.. صور

وخلال الورشة قام الدكتور أسامة دسوقي مدير الطب الوقائي بالتعريف بأعراض فيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه والفرق بينه وبين الإنفلونزا الموسمية والتنبيهات والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدا على اهمية المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الاسطح والأرضيات .

وأكد نائب محافظ قنا على اهمية التوعية المجتمعية التي تقوم بها الجمعيات الاهلية في زيادة وعي المواطنين بطرق الوقاية من فيرس كورونا وتعريفهم بطرق وأساليب التعقيم اللازمة للوقاية من المرض، وكيفية تجنب الإصابة به، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الفيروس .

الجدير بالذكر أنه تم اتخاذ الاجراءات الوقائية اثناء تنفيذ الورشة حيث تم تقسيم المتطوعين الي اربعة مجموعة كل مجموعة مكونة من عشرة افراد مع وجود مسافة مناسبة بين كل فرد وآخر وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنعا لنقل أية عدوى.

وعقب انتهاء الورشة ألتقي نائب المحافظ بعدد من ممثلي منتدى شباب نجع حمادى بديوان عام محافظة قنا وذلك في إطار حرصه على التواصل مع الشباب لتبادل الرؤى والمقترحات في عدد من القضايا الخدمية بمحافظة قنا .

وأكد الدكتور حازم عمر على أهمية دور الشباب في بناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم شريك إساسي في تحقيق التنمية المستدامة .