اليوم السابع
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نائب محافظ قنا يحاضر فى ورشة عمل للتوعية بفيروس كورونا.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 04:36 م
نائب محافظ قنا يحاضر فى ورشة عمل للتوعية بفيروس كورونا.. صور نائب محافظ قنا يحاضر فى ورشة عمل
قنا- وائل محمد

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شارك الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فى ورشة عمل بمديرية الصحة بقنا، لتدريب عدد من المتطوعين " المجلس القومي للمرأة – شباب من مركز نجع حمادي – مديرية التربية والتعليم – جمعية الهلال الاحمر – الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني" على التوعية المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والاستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الاطباء بمديرية الصحة .

وذلك في إطار مبادرة "واحد من كل بيت"  والتي تهدف الي توعية المواطنين بضرورة  تخفيف حدة الزحام في محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز من خلال تكليف فرد واحد فقط من الاسرة بشراء المستلزمات .

 وخلال الورشة قام الدكتور أسامة دسوقي مدير الطب الوقائي بالتعريف بأعراض فيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه والفرق بينه وبين الإنفلونزا الموسمية والتنبيهات والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدا على اهمية المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الاسطح والأرضيات .

 وأكد نائب محافظ قنا على اهمية التوعية المجتمعية التي تقوم بها الجمعيات الاهلية في زيادة وعي المواطنين بطرق الوقاية من فيرس كورونا وتعريفهم بطرق وأساليب التعقيم اللازمة للوقاية من المرض، وكيفية تجنب الإصابة به، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الفيروس .

 الجدير بالذكر أنه تم اتخاذ الاجراءات الوقائية اثناء تنفيذ الورشة حيث تم تقسيم المتطوعين الي اربعة مجموعة كل مجموعة مكونة من عشرة افراد مع وجود مسافة مناسبة بين كل فرد وآخر وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنعا لنقل أية عدوى.

 وعقب انتهاء الورشة ألتقي نائب المحافظ بعدد من ممثلي منتدى شباب نجع حمادى بديوان عام محافظة قنا وذلك في إطار حرصه على التواصل مع الشباب لتبادل الرؤى والمقترحات في عدد من القضايا الخدمية بمحافظة قنا .

 وأكد الدكتور حازم عمر على أهمية دور الشباب في بناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم شريك إساسي في تحقيق التنمية المستدامة .

نائب محافظ قنا يحاضر فى ورشة عمل
نائب محافظ قنا يحاضر فى ورشة عمل

 

نائب محافظ قنا يحاضر فى ورشة عمل
نائب محافظ قنا يحاضر فى ورشة عمل

 


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