مواطنون بالعياط يخلون الشوارع تطبيقا لقرار حظر التجوال.. صور

​كتب: إسماعيل رفعت - تصوير: خالد كامل

خلت شوارع مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، من المارة تطبيقا لقرار حظر التجوال الذى فرضته الحكومة، وذلك تفاديا لانتشار فيروس كورونا.