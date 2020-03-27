اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 10:44 م
خالد صلاح
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مواطنون بالعياط يخلون الشوارع تطبيقا لقرار حظر التجوال.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 10:02 م
مواطنون بالعياط يخلون الشوارع تطبيقا لقرار حظر التجوال.. صور شوارع العياط
​كتب: إسماعيل رفعت - تصوير: خالد كامل

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خلت شوارع مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، من المارة تطبيقا لقرار حظر التجوال الذى فرضته الحكومة، وذلك تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

 

وامتطى المواطنون العائدون من أعمالهم لدى انقطاع المواصلات العامة تطبيقا للحظر، مركبات خاصة أبرزها الحيوانات والدرجات البخارية.
 
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تطبيق حظر التجوال فى العياط

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

 

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عدد قليل من المواطنين فى شوارع العياط 

 

 

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شوراع العياط خالية تطبيقا لحظر التجوال 

 

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العياط

 


العياط

الحظر

كورونا

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شوارع العياط

حظر التجوال

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