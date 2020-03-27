اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 04:10 ص
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مصلحة الرى: حققنا نسبة إنجاز 100% فى الرد على البوابة الحكومية رغم الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 04:00 ص
مصلحة الرى: حققنا نسبة إنجاز 100% فى الرد على البوابة الحكومية رغم الحظر المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أنه بالرغم من الحظر  والظروف التى تمر بها مصر مع باقية دول العالم جراء انتشار فيروس كورونا فقد حققت مصلحة الرى نسبة انجاز فى الرد على البوابة الحكومية 100 % .

و أضاف السعدى فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن المصلحة بكافة قطاعاتها تتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بصفة يومية داخل مبانيها وذلك فى إطار اتباع كافة التعليمات والتوجيهات للحماية من أخطار عدوى فيروس كورونا .

يشار إلى أن مصلحة الرى هى الذراع اليمنى لوزارة الموارد المائية و الرى فى تنفيذ مهامها وتعمل على توفير  الاحتياجات المائية لاغراض التنمية المختلفة سواء كانت زراعة أو مياه شرب أو صناعة وذلك من خلال قطاعات عديدة تعمل على ضمان تنفيذ خطة الدوله لتوفير كافة الاحتياجات المائيه لمختلف الاغراض التنمويه من زراعه وشرب وصناعه وملاحة نهريه مع ترشيد المياه على مستوى مصر، في ظل التحديات المائية التي تواجهها الدولة، ومتابعة موقف تنفيذ إجراءات الخطة التي تضمنت إنشاء محطات تحلية، ومحطات معالجة، وآليات تحسين نوعية المياه، وزيادة كفاءة الاستخدام لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، والعمل على إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على المجاري المائية من التلوث، بالتعاون بين كافة الوزارات بالاضافة الى أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف لمجابهة السيول، و تضم قطاعات تتمثل فى قطاع الري وقطاع حماية النيل وقطاع تطوير الري، والتوسع الافقي ،والمتاحف والمياه الجوفية.

وتستكمل مصلحة الرى ممثلة فى قطاع المياه الجوفية، خطة الدولة للحماية من اخطار السيول والاستفادة من مياه السيول من خلال مشروعات الحماية التى تتضمن سدود  إعاقة، وبحيرات تخزين و خزانات أرضية ومعابر أسفل الطرق الرئيسية باستثمارات تصل 1.7 مليار جنيه للاستفادة من مياه السيول.

 

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مصلحة الرى

البوابة الحكومية

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