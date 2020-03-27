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مصر للطيران تسير طائرة لعودة المصريين العالقين بسلطنة عمان

الجمعة، 27 مارس 2020 08:54 م
مصر للطيران تسير طائرة لعودة المصريين العالقين بسلطنة عمان طائرة مصر للطيران - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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تغادر مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة خاصة استثنائية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى مدينة مسقط بدولة عمان لعودة 140 مصريا من العالقين هناك، بعد قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، إن سلطة الطيران المدني وافقت على تسيير رحلة استثنائية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران من طراز B737-800  لعودة 140 مصريا من مسقط من الراغبين في العودة إلى البلاد.

 

ومن المقرر، أن تصل الرحلة صباح غدا السبت، على متنها المصريين العائدين من هناك.

 

وتكثف وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع الوزارات المعنية بالدولة، من جهودها من تنسيق عودة المصريين العالقين في العديد من دول الخارج، بسبب قرار تعليق الطيران إلى المطارات المصرية ضمن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

 


وزارة الطيران

مصر للطيران

عودة عالقين

سلطنة عمان

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