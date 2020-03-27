اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفل وشقيقته وإصابة جارهما فى حريق هائل بشقة بقويسنا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:11 م
مصرع طفل وشقيقته وإصابة جارهما فى حريق هائل بشقة بقويسنا إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل وشقيقته بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعهما فى حريق هائل بشقة بالطابق الثالث فى عقار مكون 4 طوابق. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث فى عقار مكون 4 طوابق بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء علاء السعيد مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتمت السيطرة على الحريق الذى نتج عنه مصرع عبد الله .م ش 7 سنوات، وشقيقته فريدة 5 سنوات، نتيجة الاختناق من الحريق، كما أصيب أحد الأفراد أثناء محاولته إنقاذهما، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

حريق منزل

قويسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تضامن المنوفية: 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى و5 للمصاب فى انهيار منزل

الجمعة، 27 مارس 2020 05:33 م

صور.. مصرع وإصابة 6 فى انهيار منزل بالمنوفية.. الجيران: المنزل تضرر بموجة الأمطار الأخيرة.. والإسعاف تنقل الضحايا والمصابين والشرطة تعاين موقع الحادث.. والمحافظ: نعكف على مساعدة الأسرة المتضررة

الجمعة، 27 مارس 2020 03:50 م

رئيس مدينة منوف: غلق سوق المقلة منعا للتزاحم بسبب فيروس كورونا .. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 03:36 م

محافظ المنوفية : نعكف على مساعدة الأسرة المتضررة من انهيار منزل بساقية أبو شعرة

الجمعة، 27 مارس 2020 03:14 م

أوقاف المنوفية: جميع المساجد التزمت بقرار الغلق لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة