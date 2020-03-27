مصرع طفل وشقيقته وإصابة جارهما فى حريق هائل بشقة بقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل وشقيقته بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعهما فى حريق هائل بشقة بالطابق الثالث فى عقار مكون 4 طوابق. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثالث فى عقار مكون 4 طوابق بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء علاء السعيد مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، وتمت السيطرة على الحريق الذى نتج عنه مصرع عبد الله .م ش 7 سنوات، وشقيقته فريدة 5 سنوات، نتيجة الاختناق من الحريق، كما أصيب أحد الأفراد أثناء محاولته إنقاذهما، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.