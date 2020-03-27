اليوم السابع
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مش وقت شياكة.. الأظافر الطويلة تساعد على نقل العدوى بكورونا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 27 مارس 2020 10:00 ص
مش وقت شياكة.. الأظافر الطويلة تساعد على نقل العدوى بكورونا.. اعرف التفاصيل مواجهه كورونا
كتبت هند عادل

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كشفت ممرضة عاملة فى مجال رعاية المرضى المصابية بفيروس كورونا على ضرورة  إبقاء الأظافر قصيرة أثناء جائحة COVID-19، حيث يمكن أن تحتوي الأظافر على الأوساخ والبكتيريا والحطام وقد تلامس الفم مما قد يساعد فى نقل العدوى، محذرة بأن الأظافر الطويلة هي واحدة من أسرع الطرق لأنتشار الفيروس التاجي .

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ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية قالت ممرضة أسترالية على موقع فيسبوك  إنها أخبرتها ممرضة أسترالية أنه في حين أن الكثير من الناس كانوا يعطون الأولوية لغسل أيديهم جيدًا لم يركز الناس بما فيه الكفاية مرة واحدة على أهمية وجود أظافر قصيرة.

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قائلة "من بين جميع تعليمات غسل اليدين واقتراحات الأغنية الممتعة لمدة 20 ثانية لم أر أي شخص يلاحظ أنه من المستحيل غسل اليدين بشكل صحيح إذا كانت أظافرك طويلة".

موضحه بأن الحفاظ على أظافر طويلة  أثناء تفشي جائحة الفيروس التاجي هي واحدة من أسرع الطرق لنشر الفيروس.

وكشفت أنه من السهل على البكتيريا والفيروسات والأوساخ وحتى الفيروس العيش في فى الأظافر  مما يعني أنه إذا عض الشخص أظافره فسيتم نقلها بعد ذلك إلى فمه.

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وكتبت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "إذا كنت لا تستطيع فرك أطراف أصابعك على راحة اليد الأخرى ، فلن تكون يديك نظيفة حقًا بعد غسلها ، بغض النظر عن مدة صابونك"، وختمت: "من فضلك ، خلال هذه الطوارئ العالمية ، اجعل أظافرك قصيرة".

علق الكثير على المنشور وقالوا إنهم لم يسمعوا عن مدى أهمية الحفاظ على الأظافر قصيرة من قبل، وأضاف آخرون أن الجراثيم يمكن أن تعيش في طلاء الأظافر أيضا أيضًا ، مما يعني أنها فكرة جيدة أن تبقي أظافرك قصيرة ونظيفة.

 

 


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فيروس كورونا

العدوى بكورونان كورونا نيوز

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