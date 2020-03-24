هل يشبه فيروس هانتا فى الصين الفيروس التاجى كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

فيروس هانتا.. أحدث الفيروسات التى ظهرت في الصين، فاليوم نشرت صحيفة صينية خبر حول وفاة رجل تم تشخيصه بالفيروس الجديد في الصين الذى يسمى "فيروس هانتا" أو Hantavirus، وأدت أخبار فيروس هانتا من الصين إلى مزيد من الذعر والهلع، خاصة أن أزمة فيروس كورونا الجديد في العالم لم تنته بعد، ولكن هل يشبه فيروس هانتا فيروس كورونا الجديد الذى نشأ من الصين أيضاً.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع " metrosaga".

هانتا

ما هو فيروس هانتا



فيروس هانتا تسبب في وفاة رجل في الصين تم تشخيصه بالفيروس الجديد الذى يدعى Hantavirus، وتم إجراء تحليل للرجل، حيث جاءت النتيجة إيجابية، وهو من سكان مقاطعة يوننان، وتوفي أثناء عودته إلى مقاطعة شاندونج.

وفيروس هانتا ليس فيروسًا جديدًا لكنه ظهر مؤخرًا في الصين.

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا الجديد



فيروس هانتا

طرق انتقال فيروس هانتا وكورونا



-فيروس هانتا هو مرض يؤثر على كل من المنطقة الرئوية وكذلك الكلى.

-تحدث العدوى عندما يلامس الإنسان براز أو بول القوارض الذي يحمل الفيروس.

-على عكس فيروس كورونا، لا ينتشر فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان، لكن يمكن أن يصاب الإنسان عندما يلمس وجهه أو أنفه أو عينيه بعد ملامسة بول القوارض.

-حذر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC" من أن القوارض في المنازل وحولها لا يزال يمثل الخطر الأساسي للتعرض لفيروس هانتا.

- وقال مركز السيطرة على الأمراض أن هناك حالات انتقال من شخص لآخر بين جهات اتصال وثيقة مع شخص مصاب بنوع من فيروس هانتا يسمى "فيروس الأنديز".

-في الوقت نفسه ، تمتلك فيروس كورونا معدل إصابة مرتفع حيث يمكن أن تنتشر بسهولة بين الناس بعكس فيروس هانتا.تتشابه أعراض كل من فيروس هانتا وكورونا إلى حد كبير.

اعراض فيروس هانتا وفيروس كورونا



-الحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والصداع والدوار والغثيان والإسهال من الأعراض الأساسية في حين أن ضيق التنفس هو أحد الأعراض المتأخرة.

طرق الوقاية من فيروس هانتا وكورونا



وفقًا للتعليمات التي وضعها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، يمكن منع الإصابة بفيروس هانتا عن طريق القضاء على الاتصال بالقوارض في المنزل أو مكان العمل أو تقليله.

سيؤدي سد أي ثقوب أو فجوات في المنازل أو المرائب أو أماكن العمل إلى منع القوارض من التعدي عليك.

-تتضمن الوقاية من فيروس كورونا تنظيف اليدين كثيرًا بالماء والصابون، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص ويجب ارتداء قناع إذا كان مريضًا.