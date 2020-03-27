اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مستشفيات باريس تقترب من حد العجز عن استقبال المزيد من مصابى كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:21 م
مستشفيات باريس تقترب من حد العجز عن استقبال المزيد من مصابى كورونا كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية اليوم الجمعة إن الزيادة الحادة فى أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تصل بمستشفيات باريس وما حولها إلى حد العجز عن استقبال المزيد فى غضون 48 ساعة، وتمثل أعداد المصابين فى باريس وضواحيها حاليا أكثر من ربع عدد الحالات المؤكدة وعددها 29 ألفا فى المستشفيات الفرنسية، حوالى 1300 منهم فى العناية المركزة، ووصل عدد الوفيات بجميع أنحاء البلاد إلى 1696 حتى مساء الخميس.

وقال فريدريك فاليتو رئيس الاتحاد لتلفزيون (بى.إف.إم) "من الواضح أننا سنحتاج إلى المساعدة فى منطقة باريس الكبرى لأن ما حدث فى الشرق قادم إلى هنا"، وكانت إشارته فى التصريحات إلى منطقة جراند إيست (الشرق العظيم)، التى تركزت فيها أول مجموعة إصابة مرتبطة ببعضها فى فرنسا وتكتظ مستشفياتها بالفعل بما يفوق طاقتها، ويقدم الجيش المساعدة فى نقل بعض المرضى أصحاب الحالات الخطيرة إلى مدن أخرى.

وقال "سنصل إلى حدود طاقتنا القصوى خلال 24 أو 48 ساعة. وسنحتاج إلى تضامن حقيقى بين المناطق والمستشفيات وزيادة فى أعداد عمليات نقل المرضى".

ويجتهد المسؤولون فى منطقة باريس لإيجاد مزيد من أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى وأطقم الرعاية الطبية.

وفرض الرئيس إيمانويل ماكرون الإغلاق فى 17 مارس آذار لإبطاء انتشار الفيروس، لكن الأطباء يقولون إنهم يتوقعون موجة من الحالات الأسبوع المقبل بعد أن مضت الحكومة قدما فى إجراء الانتخابات المحلية واختلط آلاف الأشخاص فى الحدائق والشوارع قبل تقييد حركتهم فى المنازل.

وقال فاليتو "إذا تركنا المستشفيات توفق أوضاعها بنفسها، وتركنا كل منطقة اجتاحها الوباء تكابد بمفردها، فسنكون متجهين صوب كارثة".

 


كورونا

فرنسا

باريس

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة