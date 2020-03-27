اليوم السابع
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مساجد المنيا تغلق أبوابها فى صلاة الجمعة أمام المصلين لمواجهة كرونا

الجمعة، 27 مارس 2020 12:08 م
مساجد المنيا تغلق أبوابها فى صلاة الجمعة أمام المصلين لمواجهة كرونا مسجد مغلق
المنيا - حسن عبد الغفار

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أغلقت جميع المساجد من بينها المساجد الكبرى بمحافظة المنيا مثل مسجد صلاح الدين وسيدى أحمد الفولى واللمطى وغيرها من المساجد أبوابها اليوم الجمعة أمام المصلين، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة ووزارة الأوقاف لمواجهة انتشار فيروس كرونا .

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا قد أعلنت عن مجموعه من الإجراءات المشدده لعدم صلاة الجمعة بالمساجد بمختلف مراكز المحافظة، كما حددت المديرية عقوبة المخالفين لتلك القرارات .

وأعلنت مديرية أوقاف المنيا بقيادة الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف وقيادات الدعوة بالمديرية والإدارات الفرعية، عن إجراءات مشددة للالتزام بعدم صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد فترة غلق المساجد، حيث قام وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا يرافقه فريقاً من قيادات الدعوة بعمل جولة للتأكيد على الالتزام بعدم إقامة صلاة الجمعة بالمساجد حفاظاً على العباد بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة حفاظاً على أرواح المواطنين .

وقال بيان المديرية إن مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات والأئمة وجميع العاملين بالمسجد والمتابعة مسئولون مسئولية كاملة حال حدوث أية تجاوزات واضاف البيان أن المسئولية تنتهي بإنهاء الخدمة لتسهيل تعريض الوطن والمواطنين للإصابة والخطر مالم يتخذوا الإجراءات، وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة الحيطة ولحذر واليقظة التامة والاصطفاف خلف أولي الأمر لما يرون من مصلحة عليا للبلاد والعباد ،وشدد البيان على أن أذان الجمعة أذان واحد وتصلى ظهراً في المنازل وإنهاء خدمة المخالف للتعليمات فوراً.

وكانت المديرية قد أصدرت بيان سابق شددت فيه على عدم فتح المساجد أو الزوايا للصلوات فى الجماعة أو الجمع أو الجنازات، ولا يسمح إلا بالأذان فقط بالمسجد الكبير ويتم الأذان بالصيغة المعلقة بموقع الوزارة ويتم الأذان والمسجد مغلق ويُحال المخالف للتعليمات ومفتش المنطقة وجميع العاملين بالمسجد ومدير الإدارة التابع لها إلى التحقيق ثم الإحالة إلى لجنة القيم وقد ينتهى الأمر إلى إنهاء الخدمة .

واعلن البيان إعادة توزيع العمالة على جميع المساجد بحيث لا يبقى فى المسجد أكثر من عامل إلا فى حالة تغطية جميع المساجد والزوايا بالعمالة ولا يُسمح بوجود زاوية أو مسجد بدون عمال فى وقت فيه مسجد به أكثر من عامل ويمنع منعاً باتاً ترك أيه نسخة لمفاتيح المسجد أو الزاوية مع أحد من الأهالى وحال وجود مخالفة يعرض الجميع للمسائلة وفق ما سبق ذكره .

واضاف البيان بتكليف الأئمة كل فى نطاق عمله بمتابعة عدد من المساجد والزوايا فى محيط مسجده لبيان مدى الإلتزام وإنجاز كافة الإجراءات برفع تقرير يومى لمدير الإدارة ومفتشى المنطقة وعلى فضيلة المفتش وفضيلة مدير الإدارة متابعة تنفيذ ذلك وعمل جدول بهذا الشأن وإرسال تقرير لمدير الدعوة يومياً بالموقف على الطبيعة وبيان ما إذا كان هناك إختراق أو تجاوز من عدمه مع بيان الإجراء الذى قام به .

وشدد البيان على الإستمرار فى اللأتزام بكافة التعليمات والتنبيهات بشأن غلق المساجد والملحقات ودور المناسبات وتعليق كافة الأنشطة لحين تعليمات أخرى وحتى يكشف الله الغمه عن البلاد والعباد ويتحمل الجميع بالإدارة مسئولية المخالفة .

واكد البيان أن جميع الإدارت غرفة عمليات يومياً حتى أيام الجمع وسرعة التحرك للمتابعة الميدانية وعمل تقرير ، وانه يمكن أن يُكلف العامل بمتابعة أكثر من مسجد أو زاوية بجوار مسجده لبيان مدى الإلتزام بتفيذ التعليمات من عدمه .

واشار البيان إلى أن رؤساء الأقسام بالمديرية مكلفون بالمتابعة الميدانية بجميع الإدارات وعلى جميع المساجد والزوايا لبيان ما إذا كان هناك مخالفة للتعليمات من عدمه مع تقديم تقرير يومى لمدير الدعوة وعلى فضيلة مدير الدعوة إعداد تقرير بالنتيجة لوكيل الوزارة ويتحمل الجميع المسئولية عند مخالفة التعليمات .

كما اكد البيان على أن جميع بدلات الأئمة معلق صرفها على مدى الإلتزام بتنفيذ التعليمات وحال عدم الإلتزام يوقف صرف أيه بدل وفق تعليمات الوزارة بهذا الشأن وحال الصرف بالمخالفة يتحمل الجميع المسئولية عن الصرف بدون حق وإهدار مال عام وحتى إشعار آخر .

واوضح البيان أن مدير الدعوة والعلاقات العامة مسئولون عن إعداد تقرير يومى بالموقف على الطبيعة وبيان مدى الإلتزام بالتعليمات تمهيداً لعرضه ورفقه وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الدينى وكيل الوزارة لشئون المساجد القرآن الكريم وجميع جهات الإختصاص بالوزارة.

 

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