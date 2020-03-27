اليوم السابع
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مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي مستشفي حميات الزقازيق

الجمعة، 27 مارس 2020 04:37 م
مرور مفاجئ لوكيل صحة الشرقية علي مستشفي حميات الزقازيق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي مستشفي حميات الزقازيق ، يرافقه وكيل المديرية ، وفريق إشرافي من مديرية الشئون الصحية ، لمتابعة إنتظام سير العمل ، وتواجد القوي البشرية من الأطباء ، وهيئة التمريض ، والخدمات المعاونة ، وتم الاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي ، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الوقائية ، مع الحالات المشتبه إصابتها بالأمراض التنفسية ، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية ، ومنظمة الصحة العالمية .

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من جميع العاملين بالمستشفي ، بداية من مدير المستشفي والفريق الطبي ، نهاية بجميع العمال بها ، مقدماً الشكر للجميع علي المجهود الملحوظ ، مشيراً بأنهم خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المواطنين ، والذين أوضحوا بأن هذه رسالتهم الأساسية وواجبهم تجاه المواطنين وتجاه الوطن ، وحفظ الله مصر والمصريين .

 يشار أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى" الصحة- الزراعة " بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة ، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .


 

 


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