اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 04:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محامى الحامدية الشاذلية ينفى صلة المجمع الطبى بحريق نادى الزمالك

الجمعة، 27 مارس 2020 03:07 ص
محامى الحامدية الشاذلية ينفى صلة المجمع الطبى بحريق نادى الزمالك جانب من الحريق
كتب محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى محمد دبور، المستشار القانونى للمجمع الطبى بمسجد الحامدية الشاذلية، أن يكون المجمع هو المتسبب فى حدوث حريق نادى الزمالك مساء أمس الخميس، مؤكداً أن الحريق لم يكن من جانب المجمع نهائياً.

وأكد المستشار القانونى للمجمع الطبى بمسجد الحامدية الشاذلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحريق داخل نادى الزمالك، وليس بسبب الأعمال التى تُجرى داخل المجمع الطبى، موضحاً أن الحريق اندلع فى الثامنة مساءً، فى حين أن الأعمال متوقفة فى المجمع منذ الساعة الرابعة عصرًا تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بأوقات الحظر.

وقال "دبور"، إن اتهام نادى الزمالك للمجمع على أنه المتسبب فى اندلاع الحريق تسبب فى إثارة الذعر لدى أهال المرضى بالمجمع الطبي، والذين حضروا للاطمئنان على ذويهم.

وكان رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تمكنوا من السيطرة على حريق بسور نادى الزمالك بالمهندسين، وحاصر رجال الحماية المدنية، النيران بالمكان بعدما تم الدفع بخزان مياه للاستعانة به فى عمليات الإطفاء.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

 


حريق الزمالك

حريق الحامدية الشاذلية

مرتضى منصور

المجمع الطبي

اخبار

اخبار عاجلة

نادى الزمالك

الحامدية الشاذلية

الزمالك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. نشوب حريق في سور الحامدية الشاذلية بنادى الزمالك.. "شرارة حديد" تتسبب فى الحادث.. أحمد مرتضى يطمئن من "سطح" منزله على السيطرة على الحريق.. علاء مقلد من موقع "النيران" يؤكد تحرير محضر وعدم وجود تلفيات

الخميس، 26 مارس 2020 11:45 م

السيطرة على حريق سور نادى الزمالك دون إصابات

الخميس، 26 مارس 2020 11:33 م

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المعادى دون إصابات

الخميس، 26 مارس 2020 11:22 م

صور.. السيطرة على حريق سور نادى الزمالك دون إصابات

الخميس، 26 مارس 2020 11:22 م

علاء مقلد من موقع حريق الزمالك: لا يوجد تلفيات.. وحررنا "محضر"

الخميس، 26 مارس 2020 10:39 م

أحمد مرتضى منصور يؤكد انتهاء حريق مقر الزمالك

الخميس، 26 مارس 2020 10:33 م

الحماية المدنية تحاصر حريق سور نادى الزمالك لمنع وصوله للمحلات المجاورة

الخميس، 26 مارس 2020 10:28 م

8 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخزن كراسى فى الوراق دون إصابات

الخميس، 26 مارس 2020 10:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

أبرز تحذيرات "التعليم" لأولياء الأمور بشأن البحث.. تعرف عليها

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

دلالات التزام المصريين بقرارات حظر التجول.. ثقة الشعب بقيادته السياسية الأبرز

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

"شباب بيحب مصر".. "طه ومحمود" ابتكرا جهاز تعقيم بدون لمس فى أسوان.. صور

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

ملايين البريطانيين يصفقون لشكر الفرق الطبية على جهدهم لمواجهة كورونا.. فيديو

ملايين البريطانيين يصفقون لشكر الفرق الطبية على جهدهم لمواجهة كورونا.. فيديو

صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة