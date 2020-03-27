محافظ كفر الشيخ: توفير جهاز لاستخراج نتائج التحليلات خلال 12 ساعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،إنه تم توفير جهاز " BCR" لاستخراج نتيجة العينات الخاصة بحالت فيروس سي ،بدلاص من توجه العينات للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة.

وأضاف نور الدين ،لـ " اليوم السابع"،تظهر نتيجة تحاليل العينات خلال 12 ساعة ،ولم تظهر أي حالات بالمحافظة إلا حالتين الأولى من دسوق ، وتم شفاءها والحمد لله ، والحالة الثانية في انتظار نتيجة العينة ، وفي حالة أجابتها ، سيتم توجيها لمستشفى العزل بالعجمي .

وقال المحافظ ،إنه يشيد بأهالي كفر الشيخ ، لعدم توجههم لمصيف بلطيم ، وسيتم افتتاح المصيف عقب تطويره خلال نهاية شهر إبريل المقبل، مؤكداً أن الاهتمام بالنقاط الحدودية ، سيكشف لنا أي حالات يمكن تنتقل لنا من محافظات أخرى .

وأضاف المحافظ ، أنه وجه بمتابعة انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وأعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، وكذا رش السيارات بالمواد المطهرة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتي كفر الشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة على مدار اليوم، وكذلك المناطق الحدودية بيننا وبين محافظات القاهرة والغربية عند كمين القرضا ،وبيننا وبين محافظات الاسكندري والبحيرة بكمين دسوق ، وكذلك ببلطيم .