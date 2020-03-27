اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: توفير جهاز لاستخراج نتائج التحليلات خلال 12 ساعة

الجمعة، 27 مارس 2020 11:57 م
محافظ كفر الشيخ: توفير جهاز لاستخراج نتائج التحليلات خلال 12 ساعة اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،إنه تم توفير جهاز " BCR" لاستخراج نتيجة العينات الخاصة بحالت فيروس سي ،بدلاص من توجه العينات للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة.
 
وأضاف نور الدين ،لـ " اليوم السابع"،تظهر نتيجة تحاليل العينات خلال 12 ساعة ،ولم تظهر أي حالات بالمحافظة إلا حالتين الأولى من دسوق ، وتم شفاءها والحمد لله ، والحالة الثانية في انتظار نتيجة العينة ، وفي حالة أجابتها ، سيتم توجيها لمستشفى العزل بالعجمي .
 
وقال المحافظ ،إنه يشيد بأهالي كفر الشيخ ، لعدم توجههم لمصيف بلطيم ، وسيتم افتتاح المصيف عقب تطويره خلال نهاية شهر إبريل المقبل، مؤكداً أن الاهتمام بالنقاط الحدودية ، سيكشف لنا أي حالات يمكن تنتقل لنا من محافظات أخرى .
 
وأضاف المحافظ ، أنه وجه بمتابعة انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وأعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، وكذا رش السيارات بالمواد المطهرة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتي كفر الشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة على مدار اليوم، وكذلك المناطق الحدودية بيننا وبين محافظات القاهرة والغربية عند كمين القرضا ،وبيننا وبين محافظات الاسكندري والبحيرة بكمين دسوق ، وكذلك ببلطيم .
 

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

رش

تطهير

اكمنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

ترامب: سنصنع مائة ألف جهاز تنفس خلال 100 يوم لمواجهة وباء كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف سلسلة نصائح جديدة للحماية من فيروس كورونا

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

انتبه.. نهاية مارس آخر مهلة لتقديم إقرارات موظفى الدولة المتأخرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

وزيرة الصحة: معدلات مصر قريبة من اليابان فى مواجهة كورونا.. والوضع تحت السيطرة

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة