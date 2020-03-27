محافظ المنيا: رقابة مشددة على أماكن تخزين السلع والمطهرات لمكافحة الاحتكار

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الأجهزة التنفيذية والرقابية بضرورة الاستمرار في تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ووجه المحافظ ، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بمواصلة تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية والصيدليات، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك ، الطب البيطري، التفتيش الصيدلي، وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، ان تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وقال المحافظ انه فى اطار الاجراءات الاحترازية يتم استقبال شكاوي المواطنين الكترونيا، للموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg ، او الاتصال بالخط الساخن 16528 ، او إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052، او مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783.www.shakwa.eghttps://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx