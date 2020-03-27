اليوم السابع
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محافظ الجيزة: استمرار تطهير أماكن التجمعات والمواقف والمواصلات العامة

الجمعة، 27 مارس 2020 04:35 م
محافظ الجيزة: استمرار تطهير أماكن التجمعات والمواقف والمواصلات العامة محافظة الجيزة تواصل تطهير وتعقيم اماكن التجمعات
كتب سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة الجيزة تنفيذ كافه الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.
 
 
وفى السياق ذاته أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء  لمكافحة الفيروسات.
 
 
وأضاف محافظ الجيزة أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة اعمال الرش والتطهير والتعقيم لكافة المرافق وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الاهليه المهتمه بالشئون المجتمعية .
 
 
وشدد محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
 
 
كما شدد راشد علي توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا  و تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين  .
 
 
ووجه راشد بضرورة التأكد من توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين وعدم إيقاف حركة  السيارات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة وأية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة لما لها من أهمية للمواطنين  .
 
 
كما اكد محافظ الجيزة علي التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم نحو السماح لبعض الفئات بالتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة خاصة من القيادات المحلية أو متعهدى الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع لمتابعة رفع التراكمات اليومية من القمامة بكافة الاحياء والمراكز والمدن بالإضافة الي العاملين فى قطاعات رصف الطرق لاستكمال تنفيذ خطط الرصف والتطوير الجاري تنفيذها.
 
 
وشدد راشد علي رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتأكيد علي عدم اقامة اي أسواق أسبوعية بنطاق كلا منهم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي سلامه المواطنين وإزاله تلك الاسواق ومنع اقامتها .
 
كما وجه المحافظ بأستمرار اعمال رفع المخلفات والنظافة دون التقيد بمواعيد الحظر لعدم الاخلال بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصه فيما يخص نظافة الشوارع .
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