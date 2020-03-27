اليوم السابع
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محافظ أسوان يامر بمتابعة الخدمات المقدمة بقرى وادى الصعايدة بإدفو

الجمعة، 27 مارس 2020 02:25 م
محافظ أسوان يامر بمتابعة الخدمات المقدمة بقرى وادى الصعايدة بإدفو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للجنه بإستكمال الجولات الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة لرصد الجهود التى تقوم بها كافة الجهات المعنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وقدم شكره لكافة الجهات المانحة من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والخيرية والتى تسعى دائماً لمساندة الجهود الحكومية بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المناطق والقرى والنجوع مما يعكس بدوره روح التلاحم والتماسك الذى تعيشه مصرنا الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى نفس السياق أوضح الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان بأن اللواء أشرف عطية تابع أعمال اللجنة خلال زيارتها الميدانية بقرى الإيمان والأشراف والشهامة التابعة لوادى الصعايدة بمركز إدفو حيث تفقدت اللجنة الأعمال الجارية لإعادة تأهيل 30 منزل بقرية الشهامة حيث وصلت نسبة التنفيذ بهذه الأعمال إلى 60 % ومن المتوقع الإنتهاء من كافة الأعمال خلال الأسبوعين القادمين، كما قامت الهيئة العربية للتصنيع بزراعة 150 عمود كهرباء بالشهامة، و 150 عمود أخر بقريتى الإيمان والأشراف، لافتاً إلى أن اللجنة تابعت أيضاً الأعمال الجارية بقرية الأشراف لإعادة تأهيل 50 منزل بواسطة الجمعية الشرعية، وهو الذى توازى مع قيام الجمعية كذلك بإعادة تأهيل لبعض المنشآت بالقرية ومنها الوحدة الصحية والمدرسة الإبتدائية، بجانب إنشاء محطات لتنقية المياه بنفس القرية، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم ومكتب للمساعدات الاجتماعية، فضلاً عن توزيعها لـ 5 عجول على 20 أسرة كمرحلة أولى ، وأضاف نائب المحافظ بأنه تم التنبية على سرعة تكوين مجلس تنفيذى مصغر على مستوى مركز إدفو يضم مجموعة التنفيذيين المعنين بالأعمال بتلك القرى وإرسال محضر الإجتماع للمحافظة لإعتماده خلال الفترة القادمة .

 

 


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