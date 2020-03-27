محافظة دمياط تقصر دخول رأس البر على سكانها بسبب كورونا

دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر، حملة مكبرة على بوابات المدينة ليقتصر الدخول على سكان رأس البر فقط، وذلك نظرًا لما شهدته المدينة اليوم من تجمعات مما يشكل خطورة على حياة المواطنين ويتعارض مع خطة الدولة الشاملة للقضاء على فيروس كورونا وما تشمله من إجراءات احترازية على رأسها منع التجمعات، وتناشد الوحدة المحلية المواطنين بالالتزام التام بالتعليمات ومنع التجمعات نهائيًا حفاظًا على سلامتهم.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات منال عوض محافظ دمياط والتنسيق مع مديرية أمن دمياط.

وأصدرت مديرية أمن دمياط بيانا توضيحيا لمواعيد الحظر التى حددها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا، وذلك بعد كثرة تساؤلات المواطنين. وتضمن البيان أن مواعيد حظر التجوال يكون بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباح اليوم التالى، وغلق المحلات التجارية جميعها عدا المنشآت المستثناه وهى الصيدليات والمنشآت الطبية ومحلات السلع التموينية ومحطات الوقود .وبالنسبة للمواطنين يستثنى الأطباء و العاملين بمجال الصحة والشرطة والقوات المسلحة والحالات الانسانية والطارئة التى تترائى لمأمور الضبط القضائى.

وبالنسبة ليومى الجمعة والسبت الحظر بدءا من السابعة مساء و حتى صباح اليوم التالى على أن يكون إغلاق كامل لجميع المحلات والمنشآت التجارية على مدار اليوم الكامل و تكون حركة المواطنين عادية بعيدا عن وقت الحظر.