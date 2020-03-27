اليوم السابع
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خالد صلاح
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مجلس الوزراء الأفغانى يوافق على فرض حظر تجوال فى العاصمة كابول

الجمعة، 27 مارس 2020 02:54 م
مجلس الوزراء الأفغانى يوافق على فرض حظر تجوال فى العاصمة كابول الرئيس الأفغانى أشرف غنى
أ ش أ

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وافق مجلس الوزراء الأفغاني، اليوم الجمعة، على خطة لفرض حظر تجوال فى العاصمة كابول فى محاولة لمكافحة تفشى فيروس "كورونا" المستجد، من جهته، قال وحيد عمر كبير مستشارى الرئيس الأفغاني، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن مجلس الوزراء وافق على خطة حظر التجوال ومن المقرر أن تقوم اللجنة المعنية بالتنفيذ بمشاركة تفاصيل الخطة.
 
تجدر الإشارة إلى أن أفغانستان سجلت حتى الآن 95 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".
 
أعلنت السلطات الأفغانية أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز  فى خبر عاجل لها.
 
وكانت مصادر إعلامية، قد أفادت يوم أمس الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشى فيروس كورونا فى أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
 
وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمى باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فى حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية يوم أمس الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع فى مستوى عدوانية الفيروس فى مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.
 
وقال المتحدث، "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".
 

افغانستان

مجلس الوزراء الافغانى

حظر التجوال

كابول

كورونا

فيروس كورونا

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