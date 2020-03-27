متابعة 145 ألف شخص طبيا في روسيا للاشتباه فى إصابتهم بفيروس كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت السلطات الروسية أن أكثر من 145 ألف شخص فى البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الرقابة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين فى بيان لها، اليوم الجمعة، إن العدد الإجمالى للذين خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام الحالى بلغ 222873 شخصا، فيما لا يزال 145134 منهم قيد المراقبة حتى الآن.

وأضاف البيان، الذى نشره موقع روسيا اليوم، أنه تم إجراء أكثر من 233 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا، بما فيها على عينات المسافرين الوافدين من الدول الموبوءة بالفيروس.

من ناحية أخرى، دعا رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين إلى تشديد الإجراءات ضد تفشى فيروس كورونا فى كافة أنحاء البلاد، وحث المواطنين على الامتناع عن التحركات غير الضرورية فى الأيام القادمة.

وشدد ميشوستين، أثناء اجتماع لجنة التنسيق الحكومية الخاصة بمحاربة فيروس "كوفيد-19" فى روسيا، اليوم الجمعة، على ضرورة توسيع الإجراءات الاحترازية التقييدية التى اتخذت فى العاصمة موسكو ومقاطعتها إلى جميع مناطق البلاد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات سمحت لروسيا كسب الوقت، ما يتيح لها الآن فرصة للاستفادة من تجربة دول أخرى فى محاربة الفيروس. وأكد ميشوستين أن الرئيس فلاديمير بوتين ومجلس الوزراء يعتزمان اتخاذ إجراءات صارمة فى سبيل محاربة الفيروس، لكنها لن تنجح إلا فى حال التزام المواطنين بالتوجيهات الصادرة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تفهم ضرورة القيود المفروضة والامتناع عن أى أنشطة ترفيهية وتحركات غير ضرورية باستثناء الحالات الطارئة والبقاء فى منازلهم خلال الأسبوع القادم الذى أعلنه بوتين عطلة مدفوعة فى عموم أراضى البلاد.

وجاء ذلك بعد يوم من توسيع سلطات موسكو ومقاطعتها حزمة الإجراءات التقييدية الرامية لتطبيق التباعد الاجتماعى ووقف تفشى فيروس كورونا.

وأعلنت روسيا عن تسجيل 840 إصابة بكورونا فى 56 من مناطق البلاد، إضافة إلى حالتى وفاة حتى الآن، بحسب روسيا اليوم.



