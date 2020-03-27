لو محوش فلوسك فى البوسطة.. تعرف على حجم مدخرات عملاء البريد

كتبت هبة السيد

ارتفع حجم الإيداع بالهيئة القومية للبريد، إلي نحو 220 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه منذ 3 أشهر، ما يعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة، حيث تمتلك الهيئة ما يقرب من 24 مليون عميل بصندوق توفير البريد، وكانت الهيئة قد توسعت بعمليات الدفع الالكترونى ونشر ماكينات ATM حيث تتجه لتركيب نحو 400 ماكينة للصرف الألى.

وخفضت الهيئة سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتى تتيح للعملاء السحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25% وذلك اعتبارا من 19 مارس 2020 بناء على قرار البنك المركزى بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض، وكذا تخفيض بنك الاستثمار القومى الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1%.

وفى وقت سابق اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد يومياً والتى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

كما قررت الهيئة زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى اليوم بدلاً من 4 آلاف جنيه، وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الأموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الآلي.