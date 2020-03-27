للوقاية من كورونا.. فيديو مبتكر لو معندكش مياه اغسل إيدك بالصنبور الدوار

كتب محمد رضا

تعتبر النظافة الشخصية من أهم إجراءات الوقاية المتعارف عليها حتى الآن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتحث منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة بمختلف دول العالم المواطنين على غسل أيديهم باستمرار لتقليل فرص الإصابة بالفيروس القاتل، هذا إلى جانب الالتزام بباقى الإجراءات الوقائية ومنها تجنب التواجد فى أماكن التجمعات.





#Handwashing is one of the best ways to prevent the spread of #COVID19. But not everyone has access to running water at all times. The tippy tap is one simple & safe way to wash your hands when there is no running water. @WHO #Africa's @drmichelyao1 shows how it works! #SafeHands pic.twitter.com/ABbWNHeoll — WHO African Region (@WHOAFRO) March 27, 2020

وفى إطار حرص منظمة الصحة العالمية، على تشجيع الناس فى كل مكان لغسل أيديهم والحفاظ على نظافتهم الشخصية، وجهت المنظمة العالمية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" الموجهة إلى أفريقيا، نصيحة للشعوب فى بعض البلدان الأفريقية اللذين لا تتوافر لديهم مياه جارية عبر صنابير المياه، والتى من شأنها مساعدتهم فى الحفاظ على أيديهم نظيفة للوقاية من الإصابة بالفيروس، ووجهت المنظمة العالمية الناس لاستخدام ما يعرف باسم "الصنبور الدوار".





الصنبور الدوار، هو عبارة عن قائمين خشبيين مثبتين فى الأرض تربط بينهما قائمة خشبية معلق بها إناء مياه "جركن" وبه ثقوب، وصابونة، ولتسهيل استخدام المياه يربط الجركن بعصا خشبية مثبته فى الأرض والتى تجعله يميل بما يسمح للمياه بالنزول عبر الثقوب، وبهذا يتمكن الشخص من غسل يديه دون الحاجة إلى مساعدة من شخص أخر، كما يضمن عدم الإمساك بأى أجسام قد تكون ملوثة.









ونشرت منظمة الصحة العالمية فى أفريقيا، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو يوضح طريقة استخدام "الصنبور الدوار" فى تجربة أجراها أحد موظفيها، وكتبت فى تعليقها عليها: "يعد غسل اليدين أحد أفضل الطرق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولكن لا يحصل الجميع على المياه الجارية فى جميع الأوقات.. الصنبور الدوار هو طريقة بسيطة وآمنة لغسل يديك عند عدم وجود مياه جارية.. الدكتور ميشيل ياو يكشف كيف يعمل.. (أيدى آمنة .. Safe Hands)".













ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أطلقت Safe Hands Challenge أو تحدى "الأيدى النظيفة"، وهو تحدى أطلقته المنظكمة على منصات التواصل الاجتماعى للحفاظ على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أصاب وقتل مئات آلاف الأشخاص حول العالم ضمن إحصائيات وارتفاع للضحايا لا يتوقف.











