للوقاية من كورونا.. فيديو مبتكر لو معندكش مياه اغسل إيدك بالصنبور الدوار

تعتبر النظافة الشخصية من أهم إجراءات الوقاية المتعارف عليها حتى الآن لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتحث منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة بمختلف دول العالم المواطنين على غسل أيديهم باستمرار لتقليل فرص الإصابة بالفيروس القاتل، هذا إلى جانب الالتزام بباقى الإجراءات الوقائية ومنها تجنب التواجد فى أماكن التجمعات.

#Handwashing is one of the best ways to prevent the spread of #COVID19. But not everyone has access to running water at all times. The tippy tap is one simple & safe way to wash your hands when there is no running water. @WHO #Africa's @drmichelyao1 shows how it works! #SafeHands pic.twitter.com/ABbWNHeoll