كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

كتبت: نهال طارق

اجتمع قادة الدول الصناعية الأولى في العالم أمس الخميس لمناقشة أزمة وباء كورونا العالمي، حيث ظهرت بيانات تظهر أن أكبر تلك الاقتصادات - الولايات المتحدة - تعاني من خسائر كبيرة في الوظائف بسبب الوباء، وفقا لتقرير شبكة سي أن أن الأمريكية.



التقى قادة مجموعة العشرين عبر الفيديو وأظهرت صور من الجلسة زعماء الدول يشاركون الاجتماع من أماكن مختلفة.



وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من غرفة العمليات في البيت الأبيض وظهر ختمه الرئاسي في الخلفية، وانضم زعماء أخرون من مكاتبهم من ضمنهم الرئيس الصيني شي جين بينج.



وظهر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يخضع للحجر الذاتي بعد أن ثبت إصابة زوجته بفيروس كورونا من المنزل.



بدت القمة الافتراضية التي لم تسمح لزعماء العالم بالحاديث الجانبية والمراسلات الخاصة والهمسات الهادئة، التي عادة ما تكون متواجدة على الساحة في مثل هذه الاجتماعات كأنها تجيب على الأسئلة العالقة حول ما إذا كان العالم الممزق جيوسياسيًا سيكون قادرًا على مواجهة فيروس يتجاهل الحدود والحكومات التي تفرضها.



وفي افتتاح الاجتماع، قال العاهل السعودي الشيخ سلمان - رئيس مجموعة العشرين لهذا العام - إن "الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية. ويعتمد العالم علينا على التعاون والتعاون لمواجهة هذا التحدى".