اليوم السابع
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"قلم" سبب انتقال عدوى كورونا من شخص مصاب لـ "قس" فى نيوزيلندا

الجمعة، 27 مارس 2020 03:00 م
"قلم" سبب انتقال عدوى كورونا من شخص مصاب لـ "قس" فى نيوزيلندا قلم
كتبت هند عادل

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تسبب قلم فى نقل العدوى من شخص مصاب بفيروس كورونا إلى قس بعد استخدام نفس القلم فى نيوزيلندا، انتقلت العدوى للقس فى غضون 30 ثانية فقط مدة استخدامه للقلم ، وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال شين كلايتون قس يبلغ من العمر  58 سنة  من ويكفيلد في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا إنه يعتقد في البداية أن المكالمة التي تلقاها من وزارة الصحة كانت مزحة، قائلا لم تظهر على أى أعراض سوى التهاب فى الحلق، ولكن الاختبارات أكدت ايجابية فيروس كورونا.

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وأكد القس أنه أنه أصيب بفيروس كورونا عندما اقترض شخص مصاب قلمه ، قائلا: "أفضل تخميني هو أنني تعرّضت لشخص كان على اتصال بشخص كان قد وصل لتوه من الخارج، مضيفا إن الشخص الذى  اقترض قلمه واحتفظ به لمدة 30 ثانية فقط، وأوضح كلايتون: "كان الأمر سهلاً مثل لمس القلم الذي كانوا يمسكون به".

وأكد أن  أفكاره الأولى بعد التأكد من اصابته بكوورنا  كانت حول زوجته جيليان كلايتون وكيف كانت شديدة الضعف بسبب مرض السكر ومرض القلب.

وأكد كلايتون أنه بعد سبعة أيام من الإصابة كان يشعر بالتعب والألم والصفير، وأشار إلى أن الفيروس التاجي لم يضربه بقوة مثل الأنفلونزا.

من جانب آخر كسر القس الإيطالي باولو لونجو، القاعدة الاولى والرئيسية اثناء الخروج ببث مباشر عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وغفل عن التأكد من عدم تفعيل الفلتر الخاص بالموقع حتى لا يظهر بشكل مختلف.

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فيروس كورونا

الاصابه بكورونا

العدوى بكورونا

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