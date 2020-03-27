اليوم السابع
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يجب توفير لقاح وعلاج فعال..

عالم أمريكى: هناك فرصة قوية لعودة كورونا فى دورات موسمية

الجمعة، 27 مارس 2020 02:36 م
عالم أمريكى: هناك فرصة قوية لعودة كورونا فى دورات موسمية العالم أنتونى فوسي - عالم الأوبئة الأمريكى
كتب بيتر إبراهيم

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قال عالم أمريكي كبير إن هناك فرصة قوية لعودة الفيروس التاجي الجديد في دورات موسمية ، مؤكدا الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة.

دكتور أنتونى
دكتور أنتونى

 

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNEws”، قال أنتوني فوسي ، الذي يقود البحث في الأمراض المعدية في المعاهد الوطنية للصحة ، في مؤتمر صحفي إن الفيروس بدأ يتجذر في نصف الكرة الجنوبي ، حيث الشتاء في طريقه.

وقال "ما بدأنا نراه الآن ... في جنوب إفريقيا ودول نصف الكرة الجنوبي هو أننا نواجه حالات تظهر أثناء دخولهم موسم الشتاء، وإذا كان لديهم ، في الواقع ، تفشي كبير ، فسيكون من المحتم علينا أن نكون مستعدين لأننا سنحصل على دورة في المرة الثانية تقريبًا.

 

و يؤكد تمامًا على الحاجة إلى القيام بما نقوم به في تطوير لقاح ، وختباره سريعًا ومحاولة إعداده حتى يكون لدينا لقاح متاح للدورة القادمة.

وقال : "يوجد حاليًا لقاحان خضعا لتجارب بشرية - أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في الصين - وقد يستغرقان عامًا أو عامًا ونصف للانتشار"

كما يتم التحقيق في العلاجات - بعض الأدوية الجديدة وبعضها الآخر الذي تم إعادة استخدامه ، بما في ذلك مضادات الملاريا الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين.

وختم فوسي قائلاً: "أعلم أننا سننجح في وضع هذا الأمر الآن ، ولكننا بحاجة حقًا للاستعداد لدورة أخرى".

وجاءت تعليقات فوسي التي تشير إلى أن الفيروس يعمل بشكل أفضل في الطقس البارد أكثر مما يفعل في الظروف الحارة والرطبة بعد بحث صيني حديث - لا يزال أولي وينتظر مراجعة كبيرة.

ويعتقد أن الأسباب تشمل أن قطرات الجهاز التنفسي تبقى محمولة في الهواء لفترة أطول في الطقس البارد ، وأن الطقس البارد يضعف المناعة.

سبب آخر محتمل هو أن الفيروسات تتحلل بسرعة أكبر على الأسطح الأكثر حرارة ، ربما لأن الاطبقةل واقية من الدهون التي تغلفها تجف بشكل أسرع.

 

لكن انخفاض معدل الإصابة لا يعني القضاء على الفيروس - فقد سجلت أستراليا ما يقرب من 2500 حالة مؤكدة و 8 حالات وفاة ، على سبيل المثال.

 


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