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في 6 نقاط تعرف على قرارات جامعة سوهاج للحد من انتشار فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 03:00 ص
في 6 نقاط تعرف على قرارات جامعة سوهاج للحد من انتشار فيروس كورونا جامعة سوهاج - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج أنه في ضوء قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م، بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا من الجامعة على منتسبيها فقد قرر الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة عدد من القرارات المهمة تعرف عليها

 أولا :  يراعى تخفيض عدد العاملين بالإدارات واستمرار الاجازات الاستثنائية المقدمة من العاملين طبقًا لقرار مجلس الوزراء، ويضاف عليها العاملون المقيمون من مراكز خارج مركز ومدينة سوهاج.

 ثانيا: يستثنى من ذلك العاملين بالإدارات التالية والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارة العامة للأمن الجامعي والإدارة العامة للشئون الإدارية "ادارة الحدائق" والعاملين بمزارع الجامعة وشبكة المعلومات ووحدات الخدمات الإلكترونية"مسئولي رفع المحاضرات إلكترونيا"

 ثالثا: تعليق العمل بإستراحة الجامعة بالقاهرة لإشعار اخر

رابعًا: تأجيل المناقشات العلمية والسيمنارات وجميع الفعاليات العلمية لحين إشعار آخر .

خامسا: قصر عقد جميع الإجتماعات والمجالس الدورية واللجان الأخري، عن طريق الفيديو كونفرانس، أو بالوسائل الإليكترونية الأخرى، والغاء كل ما ينفذ داخل المقار الجامعية .

سادسا: على جميع مديري الإدارات تسيير العمل بأقل عدد ممكن من العاملين.

 


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