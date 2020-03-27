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فيديو وصور.. تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة

الجمعة، 27 مارس 2020 05:55 م
فيديو وصور.. تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة تطهير وتعقيم الشوارع
كفر الشيخ – محمد سلميان - البحيرة - ناصر جودة

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شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من مجالس المدن عمليات تطهير وتعقيم ، في ظل غياب الموظفين عنها ، اليوم الجمعة ،كأجازة رسمية، تحت إشراف الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورؤساء المدن، كما شهدت عدد من الشوارع أعمال رش وتطهير، وإزالة تعديات على أراضي زراعية.

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (1)

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، هناك متابعة لتطهير وتعقيم المدارس والإدارات التعليمية، للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا،وأنها تتابع أعمال التطهير.

وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة والشوارع بالقرى، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (2)

كما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال الرش والتطهير للسيارات بمداخل المدينة، فضلًا عن الكشف علي جميع المواطنين القادمين الى مدينة فوه بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية بفوه، وذلك وفقًا لخطة المحافظة لمُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات من المهد على الأرض الزراعية بقرية متبول، على مساحة 6 قراريط، حيث تم تنفيذ الإزالة كاملة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (3)

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، باليقظة التامة والتواصل المستمر مع رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، لإزالة أي تعديات على الأرض الزراعية من المهد، تنفيذاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور أحمد الجوهري، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وحامد ترك، رئيس قرية متبول، وعاطف عبد القادر، مدير المشاتل والمنتزهات، ومندوب الجمعية الزراعية باسحاقه، ومندوب حماية الأراضي.

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (4)

وفى محافظة البحيرة أكد المحافظ اللواء هشام آمنه على تكثيف كافة الاعمال الوقائية الخاصة بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بالقرى والمراكز   لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بالتزامن مع جهود قطاع النظافة برفع كافة التراكمات ونقلها للمقالب الوسيطة ومصانع التدوير المختلفة، مشددا على استمرار فض وغلق كافة الأسواق بنطاق المحافظة ضمن الاجراءات والجهود الاستباقية والاحترازية التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واشار محافظ البحيرة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد وانعقاد غرف العمليات الفرعية والمركزية وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها على الفور.

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (5)

واشاد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمدى الوعى والحرص لدى معظم المواطنين فى التعامل مع الازمة والتفهم لكافة الجهود التى تتم حاليا لمواجهة والحدم من فيروس كورونا المستجد والمساهمة مع الاجهزة التنفيذية والامنية لتطبيق كافة القرارات المتخذة فى هذا الشأن والالتزام بها .

ووجه محافظ البحيرة  بتوفير مقاعد إنتظار على ان يراعى  وجود مسافة  بينها للمواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي "ATM" ، بالتزامن مع توقيت صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة ، وذلك منعًا للزحام ، كما وجه بتوزيع كمامات ( ماسكات ) وقفازات طبية لاستخدمها أثناء التعامل مع ماكينات الصرف .

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (6)

وأهاب المحافظ بإتباع المواطنين كافة الارشادات التوعوية والوقائية الخاصة بالتعامل مع ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مثل تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام الماكينة ، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا .

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (7)
 

 

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (8)
 

 

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (9)
 

 

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (10)
 

 

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (11)
 

 

تطهير وتعقيم الشوارع والمبانى ومديرية التعليم بكفر الشيخ والبحيرة (12)
 

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