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فيديو.. عروسان يتحايلان على إلغاء التجمعات وحظر التجوال بزفة نهارية بدمياط

الجمعة، 27 مارس 2020 03:08 ص
فيديو.. عروسان يتحايلان على إلغاء التجمعات وحظر التجوال بزفة نهارية بدمياط
دمياط عبده عبد البارى

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شهدت قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط اليوم الخميس، حفل زفاف فى الشارع هربا من قرار رئيس الوزراء المصرى بإلغاء كافة الفعاليات التى تشهد تجمعات مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وسرادقات العزاء ودور المناسبات وقاعات الأعراس، تفاديا لانتشار كورونا.



وتحايل العروسان على قرار حظر التجوال بعد السابعة مساءً بإقامة حفل زفافهما عصر اليوم أمام منزل العروس بقرية البصارطة، وتم دعوة الأهل والأقارب لحضور حفل الزفاف الذى اقتصر على الزفة الدمياطى الشهيرة.

من ناحية أخرى تواصل الدكتور مصطفى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عبر الفيديو كونفرنس، لمتابعة الجهود التى تبذلها الأجهزة المختلفة بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة لغلق المحال التجارية فى الموعد المحدد وإيقاف حركة المواطنين بدءا من السابعة مساءً وكذلك غلق المقاهى والمطاعم والكافيتريات والصالات الرياضية ومراكز الكمبيوتر والخطوات الأخرى التى تم اتخاذها للحد من التجمعات.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أيضاً على توافر السلع التموينية والأساسية بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار خلال تلك الفترة.


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